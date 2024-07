Getafe-Girona: reencontrarse con la victoria

Como argumenta Pablo Machín, los pequeños detalles no han sido excesivamente favorables al Girona en estas primeras jornadas de Liga. Pero el equipo que dirige el técnico soriano se desplaza a Getafe con la intención de dar un puñetazo sobre la mesa y reencontrarse con la victoria, ante un rival que este año tampoco pasa por un momento espléndido, y es que en este inicio, a pesar de ser uno de los claros candidatos al ascenso, sólo ha podido conseguir los seis puntos, con un balance de cuatro goles a favor y ocho en contra. Además, el pasado jueves perdió el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, por dos a cero.

Con Esnáider en el banquillo, y fichajes de jugadores de la calidad de Jorge Molina, que había rendido a un gran nivel con el Betis en los últimos años; Cata Díaz, que tras marchar hace cinco temporadas ha vuelto; David Fuster, un futbolista que ha pasado por Olympiacos o Villarreal, o Kike Sola, que a pesar de no haber tenido muchos minutos con el Athletic en Primera, con Osasuna marcó una gran cantidad de goles, el Getafe comenzó el pasado agosto su camino en la Lliga123 con la pretensión de volver a la máxima categoría del fútbol español. La realidad dice, sin embargo, que el equipo madrileño no ha arrancado bien, entre otras cosas debido a la gran cantidad de cambios en la plantilla, consecuencia del descenso, y que buscará, porque lo necesita, al igual que el Girona, reivindicarse en el duelo del domingo. Lo hará sin su portero Vicente Guaita, que no podrá participar debido a una lesión.

De los tres partidos que el Getafe ha jugado como local, no ha perdido ninguno. Los madrileños se han mostrado bastante fuertes en casa, ante su gente, y después de dos empates, el pasado fin de semana lograron su primera victoria, ante el Oviedo, por dos a uno. De los cuatro goles que ostentan a favor, han anotado tres en el Coliseum, mientras que de los ocho en contra, sólo han recibido dos en su estadio. Datos a tener en cuenta por el Girona que pisará por primera vez en Liga -se enfrentaron en 2013 en Copa del Rey- el césped de Getafe.