Girona-Tenerife: a la búsqueda del seis de seis

Después de una victoria contundente en el estadio ante el Numancia, el Girona repetirá este fin de semana como local. En esta ocasión, los de Pablo Machín recibirán el sábado a las 18h. a un Tenerife, que este año, no ha empezado del todo bien la temporada. Los canarios, que no ganaban desde finales de septiembre, superaron el pasado fin de semana al Rayo en un encuentro muy igualado y con mucho suspense. Una victoria que, aunque les permitió escalar algunas posiciones en la tabla, con catorce puntos, continúan en la zona baja, y a sólo dos del descenso. Por lo menos, la proximidad también con la parte alta, a pesar de haber conseguido sólo siete de los últimos veintiún puntos, demuestra la igualdad y la competitividad de la Liga123, en la que no hay rival fácil.

Los de Pep Martí, después de realizar una última temporada muy irregular, en la que terminaron salvando la categoría sin pasar problemas, se habían propuesto para este nuevo curso, a través de la deseada regularidad, llegar a los cincuenta puntos lo antes posible y poder luchar posteriormente por algo más ambicioso. Unos objetivos que no se han terminado de ver reflejados en este inicio, por lo que los tinerfeños llegarán a Montilivi con la intención de conseguir, un mes y medio después, su segunda victoria a domicilio, de la que depende seguir la inercia positiva de los últimos encuentros, y poder mirar a la tabla desde una perspectiva más relajada.

Invictos en el Heliodoro Rodríguez, donde han conseguido casi todos los puntos que ostentan, contrasta completamente con el rendimiento, como visitante, de los blanquiazules. Lo demuestra el hecho de que sólo han podido rescatar una victoria y un empate, por tres derrotas. Hasta nueve de los trece goles recibidos este curso han sido lejos de Tenerife, mientras que a favor, tan sólo han podido materializar cuatro de los diez que llevan. Entre los máximos anotadores, Jouini, Amath o Lozano, máxima referencia en ataque, con dos cada uno, aunque este último no estará el sábado en Montilivi por lesión, al igual que su compañero Aarón Ñiguez. Quien sí viajará será Suso Santana, el capitán, desequilibrante por banda, y uno de los integrantes de la plantilla, que de promedio, más lanzamiento a portería realiza.