Javi Álamo: "Conozco perfectamente como juega el equipo. Me adaptaré donde el míster diga, ya sea de carrilero o de media punta".

Javi Álamo ya es nuevo jugador del Girona FC. El futbolista de Gran Canaria ha sido presentado esta tarde como nuevo integrante del primer equipo de Montilivi. El Presidente del Club, Delfí Geli, ha agradecido la disposición de Álamo para venir a Girona, "teniendo varias opciones. Javi ha decidido apostar profesionalmente por nosotros y nosotros como equipo y como club también crecemos con su presencia". Posteriormente el Director Deportivo, Quique Cárcel, ha explicado que Javi Álamo ha llegado en calidad de cedido por el Real Zaragoza. "Quiero dar las gracias –ha añadido Cárcel- tanto al jugador como a su representante. No ha sido una incorporación fácil pero se ha llegado a buen puerto". A nivel deportivo el máximo responsable técnico del Club ha afirmado que Javi Álamo "tiene unas importantes condiciones físicas. Ha jugado siempre delante de un lateral pero tiene capacidad para adaptarse perfectamente al carril así como a la punta de ataque. Es muy polivalente,con un gran potencial y tiene muchas ganas de volver a hacer cosas importantes en el mundo del fútbol". Por su parte Álamo también ha reconocido que el hecho de que Presidente, Director Deportivo y Entrenador le demostraran su máxima confianza, combinado con "el buen proyecto deportivo existente, ha hecho que me decantara por el Girona". El canario ha asegurado que ya ha hablado con Pablo Machín: "Conozco perfectamente como juega el equipo. Me adaptaré donde el míster diga, ya sea de carrilero o de media punta. Esto es lo de menos. Sólo tengo ganas de empezar a entrenar y a jugar".