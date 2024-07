Empate del Girona en el último segundo

Un final no apto para cardíacos. Literalmente, en el último segundo, el Girona ha empatado en Butarque con un gol de Jairo y consigue un valioso punto en un partido complicado para los de Pablo Machín. La primera parte del encuentro había sido de manera muy clara para los futbolistas locales. El Leganés con un buen juego había neutralizado los intentos de los rojiblancos para hacerse con el control de partido hasta el punto que los de Montilivi no habían podido, en estos primeros cuarenta y cinco minutos, hacer ningún disparo de peligro entre los tres palos de la portería de Serantes. Y todo se había puesto aún más difícil cuando Mantovani, en el minuto 21, conseguía el primer gol de los de Garitano en resolver una jugada de estrategia. La segunda parte comenzaba diferente para el Girona. Los rojiblancos, más intensos, encaraban más claramente el ataque y combinaban con acierto, igualando mucho más el control del partido con el Leganés. Llegaba, pero, el jarro de agua fría en forma del segundo gol del Leganés cuando Gabriel remataba de cabeza superando la estirada de Becerra. Y a partir de ahí el Girona apeló a su fe en el equipo que no se rinde, que no baja los brazos hasta que el árbitro no pita el final. Cuando faltaba un cuarto de hora, Felipe lanza un potente disparo que toca el palo y Mata aprovecha el rechazo para enviar el balón al fondo de la red de la portería de Serantes. Y de nuevo, la fe. El Girona no dio el partido por perdido en ningún momento y en el último segundo del tiempo de descuento, un nuevo disparo al palo, esta vez de Mata, cae a los pies de Jairo y el de Gilena empuja el balón dentro de la portería local . El marcador se ilumina con el 2 a 2 y el árbitro pita el final.

CD Leganés: Serantes, Luis Ruiz, Mantovani, Martín, Eizmendi, Szymanowsky (Ruiz de Galarreta), Borja Lázaro (Guillermo), Díaz, Insua, Ramos y Gabriel (Bustinza).

Girona FC: Becerra, Kiko Olivas, Richy, Lejeune, Aday (Jairo), Granell (Pol Llonch), Pere Pons, Eloi (Borja García), Clerc, Felipe y Mata.

Arbitro: Saúl Ais