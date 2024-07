Becerra y Granell, en el Once ideal de la temporada de la Liga Adelante

Isaac Becerra y Àlex Granell han sido escogidos para formar parte del Once ideal de la temporada 2014-2015 de la Liga Adelante. El portero y el centrocampista rojiblancos han sido reconocidos como dos de los puntales del equipo que ha llevado a cabo una extraordinaria temporada. De este Once también forman parte: Defensas (David Simón –Las Palmas-; Johan Mojica (Valladolid); Bernardo Espinosa (Sporting) y Jesús Vallejo (Zaragoza) / Centrocampistas (Óscar González –Valladolid- y Julio Álvarez –Numancia- / Delanteros (Rubén Castro –Betis-; Sergio Araujo –Las Palmas- y Borja Bastón –Zaragoza-). El entrenador del Once ha sido Abelardo (Sporting).