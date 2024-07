Prèvia Girona FC vs. Villarreal CF

Tan sólo quedan quince días para poner el punto y final a la temporada de Primera División. Quince días para seguir disfrutando de un equipo que, con el trabajo realizado con mucha solvencia, ahora quiere seguir soñando para acabar de la mejor forma una temporada histórica. Enfrente se encontrarán a un Villarreal también con una propuesta atractiva y que, a pesar de tener momentos de altibajos, está completando un curso muy bueno y llega a la cita en dinámica positiva. Los castellonenses ocupan la quinta posición con 57 puntos y están a un paso de certificar su participación en la próxima Europa League. La semana pasada golearon al Athletic Club (5-1), y encadenan diez puntos en las últimas cuatro jornadas que los convierten en el equipo más en forma junto con los de Míchel.

Los amarillos, eso sí, no fueron igual de regulares durante todo el año. Unai Emery, capital en los éxitos del Villarreal de los últimos años, dejó la dirección del equipo después de once jornadas para emprender un nuevo reto en el Aston Villa, y lo relevó en el cargo Quique Setién. Con una propuesta bastante diferente, el inicio no fue sencillo pero a medida que el grupo fue adquiriendo sus ideas, los resultados empezaron a llegar. Pese a una mala racha en el ecuador de su etapa, con cuatro derrotas consecutivas, desde entonces apenas se han dejado puntos y, a través del balón y de un fútbol asociativo, ha construido un conjunto protagonista que imprime mucho ritmo a los partidos y es letal en los últimos metros con futbolistas que interpretan muy bien los espacios. En liga, el joven Jackson es el máximo anotador con nueve dianas, y pasa por un gran momento habiendo cumplido seis de forma consecutiva en las últimas cuatro jornadas. José Luis Morales, con siete, y Gerard Moreno, que vuelve de lesión, con seis, son algunos otros de los nombres de un ataque temible y con mucho talento que también cuenta con dos puñales por las bandas como Pino y Chukwueze, y con futbolistas diferenciales en tres cuartos como Baena.

De todas formas, los castellonenses llegarán con bajas muy sensibles a todas las líneas. No estará por primera vez este curso su timón en la medular, Dani Parejo, ni tampoco el central Pau Torres, sancionados. Raúl Albiol, su pareja en el eje, será duda hasta última hora, y Coquelin y el citado Morales también se perderán el encuentro por lesión. Sin embargo, el duelo no será menos exigente ante un rival con muchos recursos y que siempre compite bien. En Montilivi, además, los precedentes no son buenos: cuatro derrotas consecutivas (dos de liga y dos de copa) y tan sólo un gol. Hasta ahora, en Primera ambos equipos se habían repartido dos victorias a domicilio cada uno, pero el Villarreal lo rompió en la primera vuelta con un triunfo marcado por la polémica en La Cerámica (1-0). Esta vez, el Girona tratará también de hacer valer su buen momento para romper con el histórico y dejar en casa tres puntos de mucho valor.