PREVIA I El Girona buscará en Olot su primera Copa Cataluña

Con motivo de la celebración de la final de la Copa Cataluña, el Girona se desplazará hoy martes a las siete de la tarde al Municipal de Olot para enfrentarse al Nàstic de Tarragona, el otro finalista de esta edición. Los grana, dirigidos por Juan Merino, atraviesan en el campeonato de Liga su mejor momento de forma, tal y como revelan las estadísticas, y es que suman catorce de los últimos dieciocho puntos y no pierden lejos del Nou Estadi desde principios de febrero, algo que les ha permitido escalar posiciones en la tabla clasificatoria y alejarse del descenso. Un factor clave en la buena dinámica del conjunto tarraconense es la efectividad y el acierto de cara a gol, una faceta donde han logrado resultados notables. Treinta y cinco dianas figuran en su casillero, de las que Uche, los hermanos Emaná y Barreiro se han convertido en los máximos responsables. Ahora bien, uno de los aspectos a mejorar es el defensivo, donde son, en la Lliga123, una de las formaciones más penalizadas con cuarenta y dos dianas encajadas.

Diferente de lo sucedido en la Liga ha sido el camino de los tarraconenses hacia la final de esta Copa Cataluña. Si bien antes comentábamos su eficacia en ataque y su fragilidad defensiva, el conjunto grana, que ha eliminado al Sant Andreu y al Gavà desde que se introdujo en la competición, al igual que el Girona, en cuartos, todavía no ha encajado ningún gol pero tampoco anotó ninguno. Con dos empates a cero, donde han logrado más acierto que el contrincante en la tanda de penaltis, se han hecho un lugar en la final. Es por ello que las Copas son un mundo aparte, y aunque pueda haber diferencia en la clasificación regular entre ambas formaciones, las fuerzas se igualan en busca de un título que, en caso de ser favorable al Girona, debutaría en el palmarés del club. No así en el Nàstic, que suma dos.

Los tarraconenses, caracterizados por un juego directo y muy efectivo, tienen como uno de los principales puntos fuertes las jugadas a balón parado, pero sin perder tampoco el buen trato del esférico, donde Sergio Tejera (no convocado) se convierte en una pieza muy importante en el centro del campo. Por otro lado también se han reforzado este pasado mercado de invierno con diferentes futbolistas que han permitido a la plantilla un salto cualitativo. Bruno Perone (no convocado), en el eje, solvente en defensa y gran rematador, o Arcille Emaná y Manu Barreiro (no convocado) en punta, que suman cinco goles entre ambos, son un claro ejemplo, y es que se han consolidado en el once y han sido claves en diferentes partidos. Es por ello que no habrá precedentes que valgan, y aunque los más recientes son favorables a los hombres de Pablo Machín, con catorce duelos disputados entre ambos equipos a lo largo de la historia, seis para el Girona, cinco para el Nàstic y tres empates, la igualdad sobre el terreno de juego se prevé máxima, y ​​es que el premio en juego es ambicioso. Por lo tanto, el espectáculo está servido.