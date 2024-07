PREVIA I Girona - Betis

Hoy viernes, en Montilivi dará inicio la 32ª jornada del campeonato de Liga con el enfrentamiento contra el Betis, uno de los máximos competidores en la exigente lucha por el sueño europeo. El equipo andaluz llega a la cita de este año enlazando una dinámica de resultados muy positiva. En la última jornada derrotó al Eibar, y acumula cuatro partidos consecutivos ganando. Actualmente ocupa la quinta posición de la tabla clasificatoria con 49 puntos, cinco más que el Girona, y atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada. Al frente de la escuadra verdiblanca, Quique Setién, que aterrizó el pasado verano en la entidad para liderar un nuevo y ambicioso proyecto. El preparador cántabro, con un largo recorrido en los banquillos del fútbol nacional, ha moldeado un equipo que destaca por practicar un juego alegre y vistoso.

La apuesta del Betis pasa por ser un conjunto con clara vocación ofensiva, protagonista en campo contrario a través de la posesión y la combinación, y las estadísticas reflejan esta voluntad, habiéndose convertido en el tercer equipo más pasador de Laliga. Futbolistas como Fabián o Guardado, con gran capacidad de asociación, mucha visión de juego y llegada al área contraria, se han convertido en el timón en la medular. El conjunto andaluz destaca también por su alta capacidad goleadora. Es el quinto más realizador del campeonato con 52 goles, y Sergio León lidera la tabla de anotadores con once. El joven ariete Loren, que ha irrumpido esta temporada con fuerza en el fútbol profesional, se ha convertido con cinco dianas en otra de las máximas referencias ofensivas. La mayor debilidad de la escuadra bética es el aspecto defensivo. El exazulgrana Marc Bartra aterrizó el pasado enero para apuntalar la retaguardia del que es el tercer equipo más goleado de Primera con 53 tantos encajados. En las últimas tres jornadas, sin embargo, han conseguido mantener la portería a cero.

El Betis ha alternado diferentes sistemas de juego durante la temporada, y últimamente ha apostado por un esquema muy similar al 3-5-2 que siempre ha empleado Pablo Machín en el Girona. La intensidad que imprimen los béticos en su juego se plasma en el dato que lo cataloga como el segundo equipo de la competición que más puntos consigue pasado el minuto ochenta (6), y obliga a sus rivales a mantener concentración máxima hasta el pitido final. Los precedentes contra el equipo verdiblanco no son favorables. Los béticos se han impuesto en cinco de los últimos siete enfrentamientos, por un empate (2-2 en la primera vuelta) y una victoria gerundense. Los andaluces, que no han perdido nunca en Montilivi, no podrán contar el viernes ni con el habitual titular en la portería, Adán, ni tampoco con el central Zou Feddal, ya que ambos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.