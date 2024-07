PREVIA I Girona-Rayo: oportunidad para romper dinámicas y volver al camino de la victoria

Después de un tropiezo en Oviedo, el Girona buscará volver al camino de la victoria este sábado contra el Rayo Vallecano, en una cita que tendrá lugar en Montilivi a las ocho y media de la tarde. Los madrileños, que iniciaron la temporada con el objetivo de recuperar el lugar en Primera División que meses antes habían perdido, no han conseguido entrar en la lucha por la ambiciosa meta propuesta, y atraviesan un momento complicado, y es que habiendo alcanzado sólo cinco de los últimos veintiún puntos, han caído hasta la decimoctava posición, empatados a treinta y tres puntos con el que marca el descenso. Con sólo una victoria y tres empates, por once derrotas, en los quince encuentros disputados lejos de Vallecas, se han convertido en el peor visitante de la categoría, junto con el Almería, pero disponen de potencial suficiente en sus filas, con muchos jugadores con pasado en la máxima categoría del fútbol estatal, para competir y complicar las cosas al rival, a pesar de no vencer a domicilio desde el pasado diciembre. Y aunque con sólo veintinueve goles a favor son de los menos goleadores, el hecho de haber encajado sólo cuatro más los sitúa, en cambio, como uno de los más solventes defensivamente.

Dirigidos por Michel Sánchez, un técnico debutante en los banquillos del fútbol profesional que se hizo cargo del equipo tras las destituciones de Sandoval y Baraja, el Rayo, dispuesto sobre el terreno de juego con un esquema táctico similar al empleado por Pablo Machín, siempre busca la máxima verticalidad posible y rápidas transiciones para plantarse en el área rival con opciones de generar peligro, y es que dada la situación deportiva en la que se encuentra, el conjunto madrileño, a diferencia del principio de curso, prima la llegada y la efectividad al preciosismo. En sus filas cuenta con futbolistas contrastados en el fútbol profesional, con dilatada experiencia en Primera División y muchos galones, como es el caso de los defensas Amaya, Dorado, Galán, con pasado gerundense, o Zé Castro; el capitán Roberto Trashorras, la referencia en el centro del campo; los extremos Ebert y Lass (no viaja a Girona), dos estiletes por la banda o Javi Guerra y Manucho, los máximos responsables del gol. El mismo Guerra se ha convertido en el principal anotador de la plantilla de Michel, con cinco dianas, seguido por el ya citado Ebert o Álex Moreno y Embarba, con tres, ambos jugadores jóvenes con mucha proyección, talento y polivalentes en posiciones ofensivas, que también se han hecho su lugar en el once del Rayo.

De precedentes entre ambos equipos encontramos siete, los cuales han tenido desenlaces muy diferentes, y es que tres de ellos han caído del bando de Vallecas y sólo uno del gerundense, por tres empates. Este año, los últimos tres enfrentamientos entre ambas formaciones, el Rayo siempre ha salido victorioso, el último en la primera vuelta, con un gol de Manucho que puso el uno a cero en el marcador en un encuentro muy igualado. Además aún no conoce la derrota en Montilivi, de donde ha conseguido dos empates y una victoria en las tres visitas que ha hecho.