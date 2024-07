PREVIA I Girona vs. Alcorcón: los rojiblancos, centrados únicamente en la victoria

Habiendo recuperado el camino de la victoria en Montilivi ante el Huesca, y con el objetivo de reponerse de la derrota en el Ciutat de València para no conceder margen a los rivales más cercanos en este tramo final del campeonato, el Girona recibirá el sábado al Alcorcón en un estadio que se vestirá de gala para la ocasión. El equipo madrileño, si bien es cierto que ha ganado de forma consecutiva en las dos últimas jornadas, acumula sólo seis de veintiún puntos posibles en sus desplazamientos más recientes. Unos registros que tampoco mejoran mucho cómo locales, sumando en el global catorce puntos en el último trimestre, repartidos en tres victorias, cinco empates y seis derrotas, que los sitúan en la actualidad decimoctavos en la clasificación con cuarenta y tres puntos, evitando momentáneamente las posiciones de descenso, después de muchas jornadas inmersos en ellas.

Por otra parte, el equipo madrileño es uno de los conjuntos menos goleados de la categoría, y con cuarenta tantos encajados, los mismas que el Girona, sólo es superado por algunos de los otros equipos de la parte alta, como el Levante, el Cádiz o el Tenerife, además del Reus, que se posiciona como claro destacado en esta faceta. Y es que el Alcorcón, en los últimos once encuentros ha podido mantener la portería a cero en hasta seis ocasiones. Colateralmente, sin embargo, la escuadra que en la actualidad dirige Julio Velázquez, principal artífice de la solidez defensiva mostrada desde su llegada en el ecuador de la primera vuelta, ha visto mermado su bagaje en esta liga por las dificultades mostradas de cara a gol, constatando los registros que se convierten en uno de los conjuntos menos anotadores de Segunda con treinta y siete goles, sólo superados por el mismo Reus con uno menos, y es que el resto de equipos pasan de la treintena. La presencia de David Rodríguez, delantero referencia del equipo con once dianas y vital en el juego directo y vertical de los madrileños, siempre es una amenaza para las defensas rivales debido a su planta, su buen juego aéreo y el su olfato goleador, junto con Óscar Plano o Iván Alejo (no viaja a Girona), un centrocampista creativo, con excelente visión de juego y mucha llegada.

A pesar de tener aún en la retina el precedente más reciente de la derrota por dos a uno en Santo Domimgo, el Girona se sitúa por encima del Alcorcón en los registros históricos, con siete victorias, por cinco de la escuadra madrileña y tres empates. Ambos se han hecho fuertes como locales en los duelos disputados entre ellos, y sólo el Girona registra una victoria a domicilio. Por su parte, el Alcorcón sólo ha podido llevarse de Montilivi uno de los veintiún un puntos que ha disputado, siendo hasta en seis ocasiones el marcador final favorable a los intereses locales.