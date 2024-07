PREVIA I Girona vs. Córdoba: a tres puntos de cerrar la mejor primera vuelta en Segunda A de la historia rojiblanca

Mañana domingo, a las ocho de la tarde, el Girona recibirá en Montilivi, en el que será el último duelo de la primera vuelta del campeonato. En caso de victoria loca, los rojiblancos, con 39 puntos, cerrarían la mejor primera vuelta de la historia gerundense. Delante tendrán a un Córdoba al alza después de dejar atrás una mala dinámica de resultados. Los andaluces, a pesar de comenzar el curso de manera satisfactoria, llegando a encadenar tres victorias consecutivas y cinco jornadas sin conocer la derrota y situarse en puestos de promoción, entraron durante el ecuador de esta primera vuelta en una crisis de resultados que hizo caer el equipo hasta la parte baja de la tabla, y que costó, al hasta entonces técnico del conjunto andaluz, José Luis Oltra, la destitución. Su lugar lo ocupó Luís Carrión, con quien la formación del Nuevo Arcángel ha conseguido siete de los últimos doce puntos disputados y el pase a los octavos de la Copa tras eliminar al Málaga con contundencia, pese a caer posteriormente contra el Alcorcón.

Con veintiún goles anotados y veintiséis encajados, son uno de los conjuntos menos goleadores y a la vez más goleados de toda la categoría. Y si bien es cierto que como locales han conseguido mantener en hasta cuatro ocasiones la portería a cero, como visitantes tan sólo en un partido no encajaron, hace casi cuatro meses. Bijimine y Antoñito en los laterales, y los experimentados y veteranos centrales Rodas (lesionado, no viaja a Girona) y Cisma han sido los encargados de formar la defensa desde la llegada de Carrión, mientras que en ataque destaca Rodri por encima del resto de compañeros, que con siete goles, se ha erigido en punta referencia del conjunto andaluz, seguido del veterano centrocampista Juli, con tres dianas. Un Rodri -ex del Barça B o el Almería, entre otros- que a la vez también es de los jugadores que más busca la portería rival, con una media de dos disparos por encuentro, seguido por Alfaro y el mismo Juli. Por su parte, el ex jugador del Girona, Luso, se ha convertido uno de los pilares del equipo en el centro del campo, y es que por sus botas pasa la mayor parte del juego de los verdiblancos, algo que este año avala la estadística que lo sitúa, de forma destacada, como el máximo pasador de la plantilla, con 847 pases, y una media de cincuenta por partido.

En cuanto a precedentes entre ambos equipos, si bien es cierto que en el global favorecen al Córdoba con ocho victorias, tres empates y cinco derrotas, cuando se acota únicamente a los partidos disputados en Montilivi, la situación cambia radicalmente, y es que de los ocho encuentros disputados, cinco se han saldado con victoria local, uno con empate, y tan sólo dos con triunfo de los visitantes. El precedente más fresco, el del play-off, cuando con un 2-1 adverso de la ida, los de Machín remontaron un gol inicial de Xisco y terminaron accediendo con épica incluida a la final. Muy diferente, sin embargo, es aquel Córdoba del actual, y es que durante el verano sufrió muchas bajas, algunas de sensibles, como las del propio Xisco, Andone o Fidel, y al mismo tiempo, también, muchas altas. La más reciente, la de Javi Lara, llegado a principios de esta misma semana para ayudar al equipo a afrontar el tramo final de la temporada.