PREVIA I Levante UD vs. Girona FC: valencianos y gerundenses llegan al partido de mañana empatados a doce puntos

Girona y Levante se reencontrarán mañana domingo en competición de liga. Ambos ya coincidieron la temporada pasada en Segunda División, consiguiendo clasificarse a final de curso para lograr el ascenso directo, en el caso del conjunto valenciano para volver a la máxima categoría del fútbol estatal un año después de perderla y en el del Girona para estrenarse allí. Respecto a la última campaña el club granota ha mantenido el bloque, principalmente en la parte defensiva. En la portería sigue Raúl Fernández, Zamora de Segunda División del último curso. Este año la competencia en esta demarcación es muy elevada, con Oier, el cual goza de mucha experiencia en la categoría, y Langerak, internacional con Australia y con un paso dilatado por la Bundesliga entre Borussia Dortmund y Sttutgart. En cuanto a la defensa, el Levante conserva futbolistas como Toño, Pedro López o el joven Róber Pier, que ha complementado con otros más experimentados y de una gran calidad como el lateral Luna, proveniente del Eibar. De entre la plantilla también destacan hombres como Campaña, un jugador con mucha movilidad en la medular y letal llegando de segunda línea, y Morales, un extremo muy rápido y hábil, punzante por la banda y con gol. De hecho, registra en este inicio de curso cuatro dianas y es uno de los máximos anotadores del equipo.

Hace escasos diez días Levante y Girona se encontraron en competición oficial, pero entonces en Copa del Rey, donde los del Ciudad de Valencia se impusieron en la ida de dieciseisavos de final en Montilivi por 0-2 con goles de Boateng y Doukouré, dos de los refuerzos que este verano han apuntalado la escuadra valenciana. También lo han hecho otros futbolistas, como el joven delantero macedonio Enis Bardhi, autor de cuatro goles en estos primeros partidos y un especialista a balón parado. De hecho es la línea atacante donde precisamente más modificaciones ha sufrido el próximo rival del Girona, habiendo incorporado también a Ivi, revelación de Segunda el último curso con el Sevilla Atlético y autor de dos goles hasta ahora, Álex Alegría y Samuel, sufriendo por el contrario la larga lesión de Roger, una de las máximas referencias ofensivas la última campaña en la categoría de plata y que ya no estuvo en Montilivi en Copa y no estará tampoco el Ciudad de Valencia el domingo en liga. Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Levante, sí tendrá ya a su disposición el último refuerzo de la entidad. Aprovechando la liberación de una ficha por la reciente también lesión de larga duración de Iván López, los granota han incorporado como cedido el joven punta turco Enes Ünal. Fichado por el Villarreal este verano a cambio de 15 millones de euros, el más caro de la historia del submarino amarillo y máximo anotador del último curso del Twente holandés con 19 dianas, no ha acabado de tener minutos en Castellón y ahora disfrutará de una nueva oportunidad en Laliga en las filas de un Levante que está teniendo dificultades para encontrar el camino del gol.

Los azulgrana suman en este inicio de campeonato doce puntos, los mismos que el Girona. Los registros goleadores también son similares entre los dos equipos, con los mismos goles anotados y sólo dos menos recibidos por parte del Levante. Pero el conjunto que entrena Muñiz se ha hecho mucho más fuerte como local que como visitante, con dos victorias, tres empates y una sola derrota en el Ciudad de Valencia, donde también suma ocho goles a favor y sólo seis en contra. Respecto a los precedentes históricos entre Levante y Girona, los granota suman un balance muy favorable, de cuatro victorias, dos empates y sólo una derrota en ocho enfrentamientos, algo que el Girona buscará revertir este domingo. De conseguir ganar sería la primera victoria del club en el Ciudad de Valencia, donde hasta ahora el equipo registra tres visitas que se han saldado con un empate sin goles y dos derrotas.