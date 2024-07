PREVIA I UD Las Palmas - Girona FC

El Girona visitará hoy sábado el estadio de Gran Canaria para afrontar un partido que pondrá el punto final a una temporada histórica. El equipo de Pablo Machín se encontrará a un Las Palmas que este año no le han ido nada bien las cosas, ya que no ha conseguido mantener la categoría. El equipo canario certificó de forma matemática su descenso a Segunda División hace tres semanas, y llega al último partido del curso como penúltimo clasificado de Primera, con veintidós puntos, y habiendo sumado únicamente cinco empates en los últimos quince partidos. El conjunto que entrena Paco Jémez no gana desde comienzos del pasado febrero, cuando doblegó el Málaga, y se ha convertido también en el equipo de la categoría que menos puntos ha sumado como local, con tan sólo catorce. Desde el primer encuentro del pasado mes de marzo, cuando empató a uno contra el Barça, el Las Palmas no ha vuelto a sumar como local, y sólo ha hecho dos puntos lejos de su estadio.

Paco Jémez aterrizó el pasado diciembre para intentar reconducir la dinámica del equipo. El técnico canario, que ya había dirigido la entidad de su tierra natal con anterioridad en Segunda, se convertía así en el cuarto entrenador del equipo en la temporada vigente, después de Manolo Márquez, Paco Ayestarán y Paquito Ortiz. Aunque conseguió puntos de prestigio en sus primeros partidos en el banquillo, entre ellos una victoria contra el Valencia o un empate en San Mamés, una mala dinámica a partir del mes de febrero no ha permitido al equipo reconducir la situación y evitar el descenso. Desde su llegada a Gran Canaria, el extécnico del Rayo o el Cruz Azul, entre otros, siempre ha apostado por un equipo intenso, competitivo y protagonista, llevando a cabo un juego vistoso y claramente ofensivo basado en la elaboración desde atrás y la combinación. Sin embargo, no ha logrado resolver los problemas defensivos, reflejados en las 72 dianas encajadas que lo convierten en el segundo equipo de Primera más goleado, ni tampoco superar las dificultades en ataque.

Con 23 goles anotados, el Las Palmas es también el menos anotador de la categoría. El gol es escaso y está poco repartido. Sólo cuatro jugadores han marcado este curso más de dos dianas, y dos de ellos ya no están en el equipo. Remy, autor de cinco de ellas, puso rumbo al Getafe en el mercado de invierno, mientras que Viera, con cuatro, salió también con destino a China. En la actualidad, el punta Calleri lidera la tabla de máximos anotadores con ocho, seguido por Halilović, con dos, y en las últimas jornadas también se ha sumado el joven delantero del filial Erik Expósito. La última victoria del Girona en el estadio de Gran Canaria fue en 2010, y desde entonces, en las cuatro últimas visitas ha perdido. El balance de enfrentamientos entre ambos equipos es claramente favorable a los canarios, que se han impuesto en seis de los últimos diez encuentros, por un empate y tres victorias rojiblancas. Cabe decir, sin embargo, que cuando el Girona ha ganado lo ha hecho siempre con solvencia, logrando el pasado enero la diferencia más amplia en Montilivi, al superar el equipo de Gran Canaria por 6-0.