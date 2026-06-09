Renovación del césped de Montilivi

El Girona FC continúa trabajando en la mejora de las instalaciones del estadio de Montilivi con la renovación del sistema híbrido del césped, una actuación que permitirá mantener el terreno de juego en óptimas condiciones de cara a la nueva temporada.

Los trabajos consisten en la retirada de los primeros 13 centímetros de tierra, junto con las fibras de césped artificial integradas en el sistema híbrido. Posteriormente, se reintroducirá la tierra ya separada de las fibras, se compactará el terreno y se procederá a su nivelación para garantizar una superficie uniforme.

Una vez completada esta fase, se colocarán los nuevos tepes de césped natural y, finalmente, se volverá a coser el sistema de fibras artificiales que refuerza la estructura del terreno de juego.

Se prevé que los trabajos queden completados a mediados del mes de julio, con el objetivo de que Montilivi presente las mejores condiciones para el inicio del nuevo curso deportivo.