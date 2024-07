Rubén Sobrino: "Estoy seguro de que al perderme tantos partidos saldré a jugar muy enchufado"

Rubén Sobrino afronta ya la recta final de la recuperación de la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el verano. Hace días que el delantero de Daimiel entrena a pleno rendimiento con el resto de compañeros. Sobrino ha explicado que "me encuentro bien. Bastante mejor aunque todavía no al cien por cien pero si el míster lo ve conveniente creo que estoy en condiciones de jugar unos minutos este fin de semana. Todavía me falta un poco de recuperación y de físico aunque este año -explica con humor- ya he hecho unas diez pretemporadas. Pero estoy contento ya que las últimas pruebas médicas determinan una completa recuperación. De lo que sí estoy seguro es que al perderme tantos partidos saldré a jugar muy enchufado ". El futbolista rojiblanco ha añadido, respecto al partido ante el Lugo, que "sacar los tres punto en casa es importantísimo y debemos olvidar lo que pasó la temporada anterior. La plantilla se lo plantea como un fin de semana normal con un único objetivo: ganar".