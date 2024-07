"Si el miércoles no sufrimos, no ganaremos"

“El liderato es una anécdota en la jornada 6, no tiene ningún sentido darle demasiada importancia. Apenas acaba de empezar la temporada pero eso no quita que el equipo está bien. Esto es bueno para el club y para la afición pero debemos seguir así”.

Los datos son los que son, muy buenos, pero en la jornada seis no es demasiado importante. Prefiero el dato de que durante el 2023 el equipo es el mejor después de Barça, Madrid y Atlético de Madrid. Ésta es la regularidad importante”.

“El Villarreal es un equipazo, con jugadores de un nivel técnico muy alto. Cierto que estamos muy bien pero habrá que hacer un gran partido para que el rival es uno de los mejores equipos de la categoría. No podemos pensar que los tres puntos son una obligación para nosotros, pero si pensar que haremos un gran partido. Debemos fijarnos en el próximo partido y bastante”.

“Disfruto mucho de mi trabajo. Estoy en el sitio donde más se ha valorado mi trabajo diario desde el primer momento. Esto es lo que nos da confianza y seguridad para seguir creciendo. Ver a los jugadores cómo creen en lo que hacemos es espectacular”.

"Para ser protagonistas, debemos contrarrestar el juego del Villarreal que tiene grandes jugadores en todas las líneas". "Lo importante es ser nosotros mismos".

“Tengo la sensación de que desde fuera se piensa que es fácil lo que estamos haciendo, y ésta no es la ideal. El miércoles será un partido en el que el equipo tendrá que sufrir para ganar. Si el miércoles no sufrimos, no vamos a ganar”.

“Debemos seguir igual. La exigencia está muy bien, pero debemos ir poco a poco. El objetivo es muy claro, continuar en Primera. No podemos pasar a pensar en Europa. En mi cabeza esto no cambia”.

“Por el bien del fútbol espero que Àlex Baena juegue. Su primer control es el mejor del mundo. Chuta muy a puerta. Se mueve mucho entre líneas. Me siento orgulloso de haber entrenado a un jugador como él y también a Ramón Terrats. Merece lo que le está pasando”.