Tres puntos de oro en Huesca

El Girona vuelve de Huesca con tres puntos conseguidos a base de esfuerzo, inteligencia y coraje en un partido muy exigente especialmente después de haber quedado con diez jugadores en el minuto sesenta por expulsión de Lejeune. El encuentro en El Alcoraz comenzaba con el Girona bien posicionado y con cierto control del juego pero con ocasiones de peligro generadas por los locales Fran Mérida y Fernández. La respuesta rojiblanca llegaba de unos de los jugadores más destacados del partido, Borja García. El madrileño protagonizaba un remate con peligro pero sin resultado. Pocos minutos más tarde, en el 16, sí lograba el objetivo y tras un disparo de Cristian Herrera que rechazaba Leo Franco, Borja empujaba el esférico al fondo de la red del Huesca haciendo subir el gol que daría el triunfo a los de Montilivi. Hasta el final de la primera parte se han producido un par de jugadas en las respectivas áreas pequeñas pero sin consecuencias.

El segundo tiempo ha comenzado, como era de esperar, con el Huesca asediando la portería de Becerra para intentar buscar el gol del empate. A pesar de esta insistencia no han generado jugadas de riesgo por los intereses rojiblancos. El partido, pero, ha cambiado radicalmente cuando el árbitro, en el minuto 60, ha enseñado la roja a Lejeune por empujar a un rival. Este nuevo escenario ha hecho que los hombres que dirige Anquela intentaran desesperadamente buscar el gol. Especialmente Becerra y la línea defensiva gerundense han tenido que esforzarse al máximo para neutralizar los ataques del Huesca. Estos ataques constantes también han propiciado que en un contragolpe del Girona, Cristian Herrera disfrutara de una magnífica oportunidad de hacer subir el segundo al marcador. Al delantero, sin embargo, no le ha acompañado la fortuna y finalmente su disparo no ha tenido premio. Los últimos minutos han sido de infarto con dos balones al palo en las dos porterías. El pitido final ha causado la euforia de los jugadores gerundenses y los aficionados que les han apoyado en El Alcoraz.

La próxima cita del equipo de Machín será el domingo a las 17h. en Montilivi cuando se enfrentarán al Real Oviedo