"Un partido prácticamente perfecto". Así ha definido Pablo Machín el partido que ha hecho el Girona ante el Valladolid y que les ha permitido conseguir una victoria que consolida al equipo en lo alto de la clasificación. La afición también ha puesto su granito de arena puesto que Montilivi ha registrado una gran entrada con 7.056 espectadores que en todo momento han apoyado a su equipo. Y los once jugadores les han devuelto su presencia con buen juego y ambición desde el minuto uno. Especialmente en los primeros treinta minutos de partido los locales han estado muy acertados, dominando de manera clara al Valladolid. Y este dominio se ha concretado en el primer gol del Girona. Aday ha lanzado un fuerte chut cruzado desde fuera del área que se ha colado como un misil e la portería defendida por Javi Varas. Posteriormente el árbitro ha anulado un gol a Mata al señalar fuera de juego. El segundo gol continuaba rondando la portería de Varas y hubiera podido llegar si Aday y Richy hubieran tenido algo más de fortuna porque en dos remates consecutivos el balón ha ido, por dos veces al larguero. En el partido también ha aparecido Becerra, y de qué manera. El portero ha parado un cara a cara contra Hernán Pérez, evitando el empate de los de Pucela. Pero a pesar de las oportunidades de los gerundenses, en el minuto 38 De Melo ha empatado al transformar un penalti que Areces Franco ha señalado a Ramalho. La segunda parte no ha sido tan intensa como la primera y las líneas defensivas han dominado sobre las ofensivas. Ha sido en una jugada ensayada, de córner, cuando Eloi no ha dejado botar la pelota y de volea ha conseguido un magnífico gol, haciendo subir el 2 a 1 definitivo al marcador. A partir de este momento el Valladolid ha perseguido el empate pero Becerra y sus compañeros de defensa han sabido neutralizar cualquier peligro generado por los hombres de Rubi. Ahora toca pensar en el próximo reto, la UD Las Palmas, otro rival directo en esta batalla para lograr el sueño. Será el próximo domingo en el estadio de Gran Canaria.

Girona FC: Becerra, Cifuentes, Ramalho, Richy, Lejeune, Aday (Gerard Bordas, min.82), Pere Pons, Granell (Rovirola, min.89), Eloi, Felipe (Coris, min.68) y Mata.

R. Valladolid: Javi Varas, Peña, Samuel, Valiente (Jeffren, min. 79), Chica, Leao,Timor, Mójica, Hernan Pérez, De Melo (Roger, min.65) y Pereira (Óscar, min.74).

Goles

1-0, min.10: Aday

1-1, min.38: De Melo,de penal

2-1, min.73: Eloi.

Árbitro: Areces Franco (Colegio Asturiano). Amarillas a Lejeune y Ramalho y al visitante Marc Valiente.

Incidencias: Partido correspondiente a la 32 jornada de la Liga Adelante disputado en Montilivi, ante 7.056 espectadores.