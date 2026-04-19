El Girona B perd, però confirma la permanència a Segona RFEF
El Girona B va caure per 2-1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant l’Espanyol B en un partit competit però marcat per l’efectivitat local, tot i que el conjunt gironí pot celebrar igualment la permanència a Segona RFEF gràcies als resultats de la jornada.
El duel va arrencar amb ritme i alternatives, amb un Girona B valent que no es va limitar a defensar-se. Tot i això, quan millor semblaven els visitants, va arribar el primer cop. Al minut 40, Londoño va avançar l’Espanyol B aprofitant una acció dins l’àrea que va castigar en excés els gironins, que fins aleshores havien competit de tu a tu.
A la represa, el filial blanc-i-blau va fer un pas endavant i va tornar a colpejar. Al minut 58, Almansa va ampliar diferències, obligant el Girona B a remar contracorrent en el tram final. Els de Girona no van abaixar els braços i van buscar reduir distàncies amb insistència, però es van topar amb una defensa molt tancada.
Quan el partit semblava sentenciat, va emergir la qualitat a pilota aturada. Al minut 90, Javi González va retallar distàncies amb un gran gol de falta des de la frontal de l’àrea, donant emoció als instants finals. Malgrat l’empenta final, el marcador ja no es va moure.
La derrota deixa un regust agredolç per al Girona B, que va competir bé però sense premi. Amb tot, la jornada ha estat favorable: els resultats dels rivals directes permeten al conjunt gironí assegurar matemàticament la permanència a la categoria un any més, objectiu prioritari assolit abans de tancar la temporada.