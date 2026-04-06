El Girona B suma un punt a Terrassa
El Girona B va arrencar un punt de mèrit al camp del Terrassa FC (0-0) en un duel exigent, marcat per la solidesa defensiva dels gironins i la falta d’encert en les àrees.
El partit va començar amb un Terrassa més incisiu, buscant portar la iniciativa davant un Girona B ben plantat sobre la gespa i amb les idees clares: ordre, intensitat i minimitzar riscos. Els locals van tenir més presència en camp contrari durant el primer temps, però es van topar amb un conjunt gironí fort al darrere i amb un Andreev molt segur sota pals, capaç de resoldre les accions més compromeses.
Lluny de descompondre’s, el filial va anar creixent amb el pas dels minuts. A la segona part, l’equip va equilibrar el joc i fins i tot va trobar espais per generar ocasions, especialment en transicions ràpides. Tot i això, la manca de precisió en els metres finals va impedir transformar les arribades en gol.
En el tram final, el Girona B encara va disposar d’alguna opció clara per endur-se els tres punts, però la definició no va estar encertada. Al mateix temps, l’equip va saber resistir els darrers intents del Terrassa certificant un empat treballat.
Amb aquest resultat, el Girona B continua sumant en un escenari complicat i apropa a l'equip a l'objectiu de la salvació. Diumenge vinent rebrà a Vidreres (12:30h) a l'Atlètic Lleida.