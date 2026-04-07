Nou programa de desenvolupament futbolístic per a jugadors internacionals
El projecte és fruit d'un acord amb la International Soccer Academy nord-americana
El Girona FC posarà en marxa un nou programa de desenvolupament futbolístic destinat a jugadors nord-americans. El projecte, que neix d’un acord amb la International Soccer Academy, una entitat referent en programes d’alt rendiment per a futbolistes nord-americans, oferirà a joves de 18 anys o més l’oportunitat de compaginar estudis d’idiomes amb una experiència esportiva immersiva al Club.
El programa preveu que aquests jugadors formin part del nou Girona FC “C”. És previst que aquest equip pugui jugar la temporada vinent diversos partits amistosos per completar el seu procés formatiu i competitiu.
Els participants, un màxim de 22 per temporada, entrenaran seguint la metodologia pròpia del Girona FC, compartint entrenadors, instal·lacions i dinàmica de treball amb l’acadèmia professional. A més, s’integraran plenament en el dia a dia formatiu i esportiu del Club.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és transmetre els valors i la metodologia del Girona FC, alhora que s’ofereix als estudiants una experiència única dins del nostre entorn esportiu, cultural i humà. El projecte suposa també una nova oportunitat per continuar projectant la ciutat i el club a escala internacional a través del futbol i l’educació.
Per al director general del Girona FC, Ignasi Mas-Bagà, “aquest acord reforça la nostra aposta per la formació i per la projecció internacional del Club. Oferir a jugadors internacionals la possibilitat de conèixer la nostra metodologia i integrar-se en la nostra realitat esportiva és una manera d’estendre els valors del Girona FC més enllà del nostre territori.” “Aquest programa ens permet obrir Girona al món i, alhora, enriquir el nostre entorn amb joves que venen a aprendre, a competir i a compartir la seva passió pel futbol. És una iniciativa que encaixa plenament amb el que som com a club: obert, modern i amb vocació de creixement.”
