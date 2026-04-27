El Girona FC impulsa la campanya “Cap Gos Fora de Joc” amb la Fundació Anxova Peluda
El Girona FC posa en marxa la iniciativa solidària “Cap Gos Fora de Joc”, una campanya creada conjuntament amb la Fundació Anxova Peluda amb l’objectiu de donar visibilitat a l’adopció responsable i ajudar els gossos que busquen una segona oportunitat.
La Fundació Anxova Peluda, entitat sense ànim de lucre de l’Escala, treballa diàriament en el rescat, recuperació i protecció de gossos abandonats, maltractats o en situació de risc. Sense subvencions públiques i sostenint-se principalment gràcies a aportacions privades i al voluntariat, la seva tasca és imprescindible per continuar salvant vides.
Amb aquesta acció, el Club vol posar el focus en els 12 gossos que formen part de la campanya i que actualment busquen una família definitiva, tot recordant que darrere d’aquesta iniciativa n’hi ha molts més esperant una oportunitat.
Durant les properes setmanes, els jugadors del primer equip presentaran cadascun dels gossos a través de les xarxes socials del Girona FC, ajudant a donar-los visibilitat i apropant les seves històries a tota l’afició.
A més, el dia de partit, cada jugador saltarà al terreny de joc amb una samarreta especial amb el nom d’un dels gossos participants de la campanya. Aquesta samarreta serà entregada posteriorment a la família que l’adopti, convertint-se en un record únic d’un moment que simbolitza una nova oportunitat de vida.
Com a part de l’activació, cada jugador també sortirà al camp portant a les mans una carta estil EA SPORTS FC, personalitzada amb les característiques de cadascun dels gossos, posant en valor la seva personalitat, energia i esperit de superació. Aquesta acció permet donar-los protagonisme sense exposar-los a l’ambient de l’estadi en dia de partit, un entorn amb massa estímuls, soroll i moviment que podria afectar el seu benestar.
La iniciativa també inclou diferents maneres de col·laborar per part de l’afició: des de fer una donació puntual, sumar-se al Teaming amb una aportació d’1 € al mes, convertir-se en família d’acollida o, directament, apostar per l’adopció.
Tota la informació sobre la campanya, així com les diferents opcions per col·laborar, es pot trobar a la landing page habilitada pel club:
https://www.gironafc.cat/capgosforadejoc
Des del Girona animem tota la nostra afició a sumar-se a aquesta iniciativa i a demostrar, una vegada més, que quan juguem junts podem generar un impacte real dins i fora del terreny de joc. Amb “Cap Gos Fora de Joc”, el Girona reafirma el seu compromís social i la voluntat de posar el futbol al servei de causes que generen un impacte real al territori.