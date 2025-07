El Girona Femení debutarà a Tercera RFEF davant el Barça C

El Girona Femení ja coneix el calendari per a la temporada del seu debut a Tercera RFEF. Després d'aconseguir un treballat i merescut ascens, el conjunt blanc-i-vermell ja sap l’ordre de les 22 jornades al grup cinquè de la categoria.



L'estrena serà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre a domicili, i a l'equip li tocarà visitar precisament un Barça C al qual ja s'ha enfrontat aquesta temporada, aconseguint ambdós l'ascens. El debut com a local serà tot just el següent cap de setmana, en la segona jornada, davant el Sant Cugat, mentre que l'últim enfrontament serà els dies 25 o 26 d’abril al camp del Mataró.