El Girona visita l’Elche en un duel per reforçar sensacions
El Girona FC torna aquest diumenge a la competició domèstica amb una exigent visita al Martínez Valero, on l’Elche CF l’espera amb la necessitat d’invertir la seva dinàmica i retrobar-se amb la victòria. El partit arriba després d’una setmana marcada per la Copa del Rei, on ambdós equips van viure compromisos intensos i desenllaços ben diferents.
L’equip de Míchel afronta el desplaçament a terres alacantines després de l’eliminació a la Copa davant l’Ourense. Tot i aquest contratemps, els blanc-i-vermells mantenen una trajectòria en ascens a la Lliga, avalada pel valuós empat aconseguit el cap de setmana passat contra el Real Madrid. La solidesa mostrada en les darreres jornades reforça la confiança del vestidor, que buscarà donar continuïtat al bon joc. Míchel no podrà comptar amb Ounahi, sancionat per acumulació de targetes, una absència sensible al mig del camp.
Per la seva banda, els homes d’Eder Sarabia arriben al duel amb el Girona després de superar, amb patiment, el Quintanar del Rey en una pròrroga agònica a la Copa. A la lliga, però, l’equip no travessa el seu millor moment: amb 16 punts (3 victòries, 7 empats i 4 derrotes), l’Elche ocupa l’11a posició i no guanya des del 28 de setembre. La irregularitat de les darreres jornades ha incrementat la pressió, i el tècnic basc confia en el suport del Martínez Valero per revertir la situació.
El partit es dibuixa com un enfrontament obert i competitiu entre dues formacions que volen aparcar els dubtes generats a la Copa i centrar-se en consolidar els seus objectius a la Lliga.
El Girona buscarà reafirmar-se com un equip fiable i en creixement, mentre que l’Elche veu en aquest duel una oportunitat per reconnectar amb la seva afició i recuperar el camí dels tres punts.
El Martínez Valero serà, diumenge, l’escenari d’un xoc d’alt voltatge entre necessitat i ambició, amb tres punts importants en joc per a tots dos conjunts.