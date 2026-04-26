Girona B s’acomiada de Vidreres amb una victòria agònica
El Girona B va tancar la temporada a casa amb una alegria majúscula després d’imposar-se per la mínima al Torrent (1-0) en un partit gris que es va resoldre de la manera més inesperada i emocionant possible. Un gol de Shin al minut 90 va fer esclatar d’eufòria l’afició gironina en l’últim sospir del duel.
L’enfrontament va ser intens però mancat de claredat ofensiva durant bona part dels noranta minuts. El filial gironí va intentar portar el pes del joc, però es va trobar amb un Torrent ben plantat al darrere, que va saber neutralitzar les aproximacions locals i va generar incomoditats a través de transicions ràpides.
Quan semblava que el partit acabaria amb empat sense gols, va arribar la jugada decisiva. En una acció aparentment inofensiva, una greu errada del porter visitant, que es va xocar amb el seu propi defensa, va deixar la pilota morta dins l’àrea. Shin, atent, va aprofitar el regal per quedar-se sol davant la porteria i enviar la pilota al fons de la xarxa i aconseguint els tres punts davant un rival ja descendit.
Aquest triomf té un sabor especial, no només pel seu caràcter agònic, sinó perquè permet al Girona B acomiadar-se de la seva afició aquesta temporada amb tres punts. Un final dolç per a un curs de creixement, en què l’equip ha demostrat caràcter i competitivitat fins a l’últim instant.