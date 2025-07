Hugo Rincón: “Vull aprofitar aquest repte al màxim”

Hugo Rincón ha estat presentat avui oficialment davant l’afició com a nou jugador del primer equip. El jove lateral dret arriba procedent de l’Athletic Club, amb moltes ganes de sumar i amb la il·lusió de formar part d’un projecte consolidat i ambiciós.

Rincón ha explicat que, tot i tenir diverses opcions sobre la taula, l’interès del Girona va ser determinant: “He tingut bastantes opcions però quan em va arribar l’interès del Girona no ho vaig dubtar i vaig posar pressió a l’Athletic i als meus representants per poder venir aquí”. El defensa navarrès ha destacat també la confiança que ha rebut per part del club: “Tant Míchel com Quique han demostrat molta confiança en mi. Espero poder aportar moltes coses a l’equip”.

Durant la seva presentació, Rincón s’ha mostrat il·lusionat amb el repte que té al davant: “És un repte bonic. Vinc a un equip que fa temps que fa les coses molt bé i vull aprofitar aquest repte al màxim”. També ha volgut remarcar la seva predisposició a adaptar-se ràpidament als mecanismes de l’equip: “L’equip treballa molt bé els conceptes que vol el míster. Espero adaptar-me el més aviat possible als conceptes que vol l’entrenador”.

Amb una clara vocació ofensiva, Rincón ha afirmat que vol aportar en totes les facetes del joc: “M’agrada anar molt a l’atac però espero també aportar tot el que pugui en defensa”. També ha explicat que el seu company Joel li havia parlat molt bé de la ciutat, i que ja seguia el Girona de fa temps per l’estil atractiu de joc.

Per la seva banda, el director esportiu Quique Cárcel ha destacat que “amb Rincón el Girona guanya un lateral dret llarg, un perfil que no hi havia a la plantilla i que demanava Míchel”. Amb aquesta incorporació, el club continua reforçant una plantilla que seguirà competint amb ambició a la màxima categoria del futbol estatal.