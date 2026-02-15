“Necessitem la nostra afició en un dos-cents per cent”
Roda de premsa de Michel Sánchez prèvia al partit davant el FC Barcelona.
En la roda de premsa prèvia al partit, Michel ha analitzat el repte que suposa enfrontar-se al Barça i ha deixat una sèrie de missatges de màxima exigència, confiança i ambició.
El tècnic ha començat destacant la pressió que recau sobre els grans clubs: “Els equips grans juguen cada partit amb l’obligatorietat de guanyar-lo si no és una setmana dura per ells. I el Barça ho farà no perquè van perdre contra l’Atlético de Madrid sinó perquè ahir va guanyar el Real Madrid en la lluita pel liderat”.
Míchel també ha volgut remarcar la profunditat i la qualitat del Barça en totes les seves línies: “El Barça no és només Lamine Yamal. Té recursos a totes les línies. És l’equip amb més profunditat d’Europa i líder en moltes estadístiques de LaLiga”. “El Barça- ha afegit- té moltes coses diferencials i, contra ells, el petit detall d’un metre més o menys és important”.
Davant un partit d’aquesta magnitud, Míchel recorda que el duel ha de servir per fer un pas endavant: “És un partit per millorar i ho hem d’afrontar d’aquesta manera”. Pel que fa als arbitratges, l’entrenador ha volgut transmetre calma i confiança: “Tinc la màxima confiança amb els àrbitres. Els àrbitres fan la seva feina de la millor manera”. També ha reconegut la dimensió emocional d’un partit així: “És un partit especial, és la realitat. Jugar contra Barça, Madrid i Atlético de Madrid i aconseguir la victòria és donar un pas destacat”.
Un dels aspectes que ha volgut destacar és la importància del suport del públic de Montilivi: “Necessitem a la nostra afició en un dos-cents per cent. Ha de patir amb nosaltres i ajudar-nos a contrarestar el Barça”. Finalment, ha reconegut que l’equip ja té clar com intentar fer mal al conjunt blaugrana, però que caldrà demostrar-ho sobre la gespa: “Tenim al cap la manera de fer mal al Barça però això s’ha de dur a la pràctica”.