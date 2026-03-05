Skip to main content
Primer Equip Femení
Jugadors
Cos tècnic
Cos mèdic
Davanteres
Davantera
7
Miren Duque Ocio
Davantera
9
Julia Uriel Bosch
Davantera
11
Maria Fernandez Garcia
Davantera
14
Aida Illas Pagès
Davantera
21
Anais Brich López
Porteres
Portera
13
Nuria Relat Soliguer
Portera
25
Roberta Ana Archibald Smith
Defenses
Defensa
2
Maria Corominas Caballero
Defensa
3
Paula Lloret Torro
Defensa
4
Jana Redondo Pertegas
Defensa
5
Alba Ingles Cayuela
Defensa
6
Laia Jiménez Cateura
Defensa
12
Sònia Brugués Ruiz
Defensa
16
Meritxell Civit Cardona
Defensa
17
Judit Granados Acosta
Defensa
22
Paula Maresma Surroca
Defensa
23
Sara Caranca Sanchez
Migcampistes
Migcampista
8
Emma Fernández Rodríguez
Migcampista
10
Thais Román Domínguez
Migcampista
15
Ariadna Cerezuela Vergés
Migcampista
18
Maria Peña Checa
Migcampista
19
Gemma Estany Gonzalez
Migcampista
20
Clàudia Bustins Serra
