El Girona FC impulsa la campaña “Ningún Perro Fuera de Juego” con la Fundación Anxova Peluda

El Girona FC pone en marcha la iniciativa solidaria “Ningún Perro Fuera de Juego”, una campaña creada conjuntamente con la Fundación Anxova Peluda con el objetivo de dar visibilidad a la adopción responsable y ayudar a los perros que buscan una segunda oportunidad.

La Fundación Anxova Peluda, entidad sin ánimo de lucro de l’Escala, trabaja diariamente en el rescate, recuperación y protección de perros abandonados, maltratados o en situación de riesgo. Sin subvenciones públicas y sosteniéndose principalmente gracias a aportaciones privadas y al voluntariado, su labor es imprescindible para continuar salvando vidas.

Con esta acción, el Club quiere poner el foco en los 12 perros que forman parte de la campaña y que actualmente buscan una familia definitiva, recordando que detrás de esta iniciativa hay muchos más esperando una oportunidad.

Durante las próximas semanas, los jugadores del primer equipo presentarán a cada uno de los perros a través de las redes sociales del Girona FC, ayudando a darles visibilidad y acercando sus historias a toda la afición.

Además, el día de partido, cada jugador saltará al terreno de juego con una camiseta especial con el nombre de uno de los perros participantes de la campaña. Esta camiseta será entregada posteriormente a la familia que lo adopte, convirtiéndose en un recuerdo único de un momento que simboliza una nueva oportunidad de vida.

Como parte de la activación, cada jugador también saldrá al campo llevando en las manos una carta estilo EA SPORTS FC, personalizada con las características de cada uno de los perros, destacando su personalidad, energía y espíritu de superación. Esta acción permite darles protagonismo sin exponerlos al ambiente del estadio en día de partido, un entorno con demasiados estímulos, ruido y movimiento que podría afectar su bienestar.

La iniciativa también incluye diferentes maneras de colaborar por parte de la afición: desde hacer una donación puntual, unirse al Teaming con una aportación de 1 € al mes, convertirse en familia de acogida o, directamente, apostar por la adopción.

Toda la información sobre la campaña, así como las diferentes opciones para colaborar, se puede encontrar en la landing page habilitada por el club:

https://www.gironafc.cat/capgosforadejoc

Desde el Girona animamos a toda nuestra afición a sumarse a esta iniciativa y a demostrar, una vez más, que cuando jugamos juntos podemos generar un impacto real dentro y fuera del terreno de juego. Con “Ningún Perro Fuera de Juego”, el Girona reafirma su compromiso social y la voluntad de poner el fútbol al servicio de causas que generan un impacto real en el territorio.