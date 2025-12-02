El Girona visita a un Ourense en racha

El Girona FC afronta este miércoles (21:00h.) la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en el campo del Ourense CF, conjunto gallego que milita en Primera Federación. Tras eliminar al Constància balear en la ronda anterior, el equipo de Míchel viaja a O Couto con el objetivo de seguir avanzando en la competición.

El Ourense CF llega al duelo en un gran momento de forma. El conjunto dirigido por Dani Llácer ha cerrado un noviembre para enmarcar, con cuatro victorias y un empate en la liga, y viene de protagonizar una remontada épica ante Unionistas de Salamanca (4-3), con dos goles en tiempo añadido del jugador local Hugo Sanz. Además, en la primera ronda de Copa dio la sorpresa eliminando al Real Oviedo, equipo de Primera División, lo que confirma su competitividad.

Uno de los nombres propios del partido será Oriol Comas, jugador gerundense que defiende la camiseta del Ourense tras pasar doce temporadas en el fútbol base del Girona FC. El duelo tendrá, por tanto, un componente emocional especial para él.

Míchel da descanso a Witsel, Àlex Moreno y Ounahi. El técnico recupera a Solís, que entra en la lista como novedad, y se lleva a Galicia a ocho del filial: Andreev, Salguero, Papa, Lass, Gibi, Arango, Pol Arnau y Sarasa.

El Girona, que mantiene la ilusión intacta por la Copa, buscará imponer su juego y sellar el billete para la siguiente ronda ante un rival que ha demostrado carácter, fe y capacidad para competir hasta el final.