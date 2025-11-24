Entradas gratuitas para Socios para el Girona B-UE Sant Andreu

Los Socios del Girona FC pueden solicitar ya su entrada GRATUITA para el partido que enfrentará al Girona B y UE Sant Andreu. El partido tendrá lugar este domingo 30 de noviembre a las 12h. en el Campo Municipal de Vidreres.

Las entradas para Socios se pueden solicitar ÚNICAMENTE a través de este enlace Entradas GIRONA B - SANT ANDREU. El plazo para solicitar la entrada finaliza el jueves 27 de noviembre a las doce de la noche.

A través del mismo enlace, los Socios podrán comprar entradas para sus acompañantes no Socios con un precio de 5 euros para la entrada general y 10 euros para Tribuna. Las entradas deberán recogerse en las taquillas de Vidreres el día del partido.

NO habrá venta de entradas al público general.