Girona B: Derbi de filiales en Montilivi

El Girona B afronta este fin de semana uno de los partidos más atractivos de la jornada con la visita del Espanyol B a Montilivi. Un derbi de filiales que llega en un momento clave del curso y que se presenta como una buena oportunidad para que los gerundenses confirmen su buena línea ante un rival siempre exigente.



El equipo dirigido por Quique Álvarez ha mostrado una clara evolución a lo largo de la temporada, especialmente en los partidos como local.



Enfrente habrá un Espanyol B joven pero con talento, fiel al estilo competitivo de los filiales blanquiazules.



Más allá de los puntos, el duelo tiene un componente emocional especial. Un derbi siempre motiva a los blanquirrojos, que tratarán de que los tres puntos se queden en Montilivi el próximo domingo día 4 de diciembre a las 12h. Los socios podrán entrar de forma gratuita al partido.