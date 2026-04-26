Girona B se despide de Vidreres con una victoria agónica

El Girona B cerró la temporada en casa con una alegría mayúscula tras imponerse por la mínima al Torrent (1-0) en un partido gris que se resolvió de la manera más inesperada y emocionante posible. Un gol de Shin en el minuto 90 hizo estallar de euforia a la afición gerundense en el último suspiro del duelo.

El enfrentamiento fue intenso pero falto de claridad ofensiva durante buena parte de los noventa minutos. El filial gerundense intentó llevar el peso del juego, pero se encontró con un Torrent bien plantado atrás, que supo neutralizar las aproximaciones locales y generó incomodidades a través de transiciones rápidas.

Cuando parecía que el partido terminaría con empate sin goles, llegó la jugada decisiva. En una acción aparentemente inofensiva, un grave error del portero visitante, que chocó con su propio defensa, dejó el balón muerto dentro del área. Shin, atento, aprovechó el regalo para quedarse solo frente a la portería y enviar el balón al fondo de la red, consiguiendo los tres puntos ante un rival ya descendido.

Este triunfo tiene un sabor especial, no solo por su carácter agónico, sino porque permite al Girona B despedirse de su afición esta temporada con tres puntos. Un final dulce para un curso de crecimiento, en el que el equipo ha demostrado carácter y competitividad hasta el último instante.