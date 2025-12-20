La sensación que tengo es que podemos competir contra cualquiera

“Evidentemente el estado anímico, después de ganar, es mejor pero seguimos en descenso y tenemos que seguir sufriendo”

“La sensación que debemos tener ahora es de continuidad, de seguir con la línea de los últimos partidos”

“Pongo al Atlético de Madrid a la misma altura que el Real Madrid y el Barça”

“De ganar mañana estaremos fuera del descenso. Sería una magnífica manera de cerrar el año”

“Ha sido un año duro y también de aprendizaje. He vivido cosas que no había vivido y he aprendido de ellas. Creo que ahora soy mejor entrenador”.

“Para 2026 deseo salud, seguir creciendo. Estoy muy bien aquí, el día a día es maravilloso. Estoy donde quiero estar. En el Girona es mi mejor etapa de mi vida profesional”

“Estoy convencido de que el Atlético luchará por el título. Para ganarles tenemos que dar nuestra mejor versión y minimizar su talento, que es muy grande”

“Tengo la sensación de que el equipo está bien, que puede competir mañana al cien por cien”

“Jota -nuestro utillero que mañana se jubila- es una persona imprescindible en el día a día. Lo echaremos mucho de menos. Lo ha vivido todo aquí y lo ha dado todo por el Girona”