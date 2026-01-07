Skip to main content

Marta Ribera, protagonista del octavo episodio de la segunda temporada

La actriz gerundense, Marta Ribera, visita el vestuario local de Montilivi en un nuevo episodio del pódcast blanco-y-rojo. Nieta del antiguo portero del Girona después de la guerra, que más adelante fue tesorero del club. Su padre y su primo también defendieron la camiseta del Girona y desde pequeña recuerda un vínculo muy estrecho con el fútbol y con el Girona.

Ha tenido una vida ligada al mundo del espectáculo y la interpretación actuando en los escenarios más importantes de todo el mundo.

‘Siempre he visto el fútbol como un deporte muy coreográfico. Por la forma en que se mueven los jugadores, e igual que las bailarinas llevan tacones, los jugadores llevan tacos.’

Ha trabajado con grandes figuras del espectáculo, como Antonio Banderas, Rafael o Masiel.

‘A Antonio Banderas lo conozco desde hace tiempo, de él he aprendido muchísimo, tuvimos mucha conexión porque soy una persona con pocos filtros y él agradece esa sinceridad.’

Entre bastidores no ha perdido su pasión por el fútbol y lo sigue regularmente.

‘Mi camerino muchas veces ha sido donde los compañeros se han puesto a ver el fútbol porque a mí me encanta el fútbol. Con Santi Millán siempre seguimos los partidos, incluso actuando.’

El octavo episodio de la segunda temporada del pódcast Orgull Gironí, se ha estrenado este miércoles 7 de enero en YouTube Podcast y Spotify Podcast.