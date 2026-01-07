Marta Ribera, protagonista del octavo episodio de la segunda temporada

La actriz gerundense, Marta Ribera, visita el vestuario local de Montilivi en un nuevo episodio del pódcast blanco-y-rojo. Nieta del antiguo portero del Girona después de la guerra, que más adelante fue tesorero del club. Su padre y su primo también defendieron la camiseta del Girona y desde pequeña recuerda un vínculo muy estrecho con el fútbol y con el Girona.

Ha tenido una vida ligada al mundo del espectáculo y la interpretación actuando en los escenarios más importantes de todo el mundo.

‘Siempre he visto el fútbol como un deporte muy coreográfico. Por la forma en que se mueven los jugadores, e igual que las bailarinas llevan tacones, los jugadores llevan tacos.’

Ha trabajado con grandes figuras del espectáculo, como Antonio Banderas, Rafael o Masiel.

‘A Antonio Banderas lo conozco desde hace tiempo, de él he aprendido muchísimo, tuvimos mucha conexión porque soy una persona con pocos filtros y él agradece esa sinceridad.’

Entre bastidores no ha perdido su pasión por el fútbol y lo sigue regularmente.

‘Mi camerino muchas veces ha sido donde los compañeros se han puesto a ver el fútbol porque a mí me encanta el fútbol. Con Santi Millán siempre seguimos los partidos, incluso actuando.’

El octavo episodio de la segunda temporada del pódcast Orgull Gironí, se ha estrenado este miércoles 7 de enero en YouTube Podcast y Spotify Podcast.