Delfí Geli, presidente

“Acabamos de sufrir un golpe duro. Entendemos que nuestra afición quería explicaciones, pero teníamos que pasar el duelo”

“Hemos fallado, asumimos la responsabilidad”

“La pérdida de categoría es un golpe para todos, pero en el pasado ya hemos demostrado que lo podemos superar”

“El crecimiento del Girona no es casual, sino fruto del trabajo de mucha gente”

“Debemos tener claro de dónde venimos, de dónde estábamos”

“Ahora nos centramos en el futuro. Malos pensamientos fuera y a competir desde el primer momento”

“Objetivo: volver a Primera División lo más rápidamente posible”

“Nuestra trayectoria es clara: 6 temporadas en primera, 4 playoff de ascenso, terceros clasificados en la liga y hemos jugado la Champions. Cifras y situaciones que años atrás habrían sido inverosímiles”

“Los máximos accionistas han hecho una apuesta clara que nos da estabilidad y capacidad de seguir creciendo”

“La afición, el territorio y la identidad nos hacen fuertes”

“El sentimiento de pertenencia que tiene ahora la afición con el Girona no se puede perder”

Pere Guardiola, presidente del Consejo de Administración

“Hace más de 10 años nos hicimos cargo del Girona y coincidimos en que ahora tenemos un Club más fuerte, con más patrimonio, donde el fútbol base crece y tenemos más masa social”

“Hablo en nombre de todos los máximos accionistas; City Football Group, Marcelo Claure y yo mismo. Hay una unidad total. Y puedo afirmar que nunca hemos sacado un euro en forma de dividendo. El dinero lo hemos puesto en el campo para hacer las mejores plantillas posibles”

“Nuestro compromiso es volver a Primera. Sabemos que es difícil, que cuesta, pero si trabajamos juntos lo conseguiremos”

“Máxima confianza en Quique Cárcel y en su equipo. Es el mejor para liderar el proyecto que comienza hoy”

“Cada vez tenemos más energía para emprender el reto del ascenso”

“Hemos vivido los mejores años de nuestra vida haciendo realidad lo que solo se había soñado”

“El otro gran proyecto, el estadio, continúa dentro del plan del Club. Sabemos que necesitamos un estadio mejor. Es un proyecto de más de 150 millones de euros, que requiere un análisis muy detallado antes de ponerlo en marcha. La situación deportiva actual obliga a valorar muy bien los tiempos y las condiciones, pero el proyecto sigue vivo”

“La gente que trabaja en el Girona es honrada, sincera, va de frente... Los que queremos el bien del Girona debemos estar más unidos que nunca”

Quique Cárcel, director deportivo

“Como máximo responsable del área deportiva quiero pedir disculpas a los accionistas, a los trabajadores del Club y sobre todo a la afición. Me sabe muy mal. Dicho esto, sé que cuerpo técnico, jugadores, afición y Club han remado para evitar la situación”

“Quiero mirar hacia adelante, a lo que viene, no quiero pensar en el pasado y ya he empezado”

“Quiero volver a ilusionar a todos y estoy mirando hacia adelante con todo mi equipo de trabajo”

“El cuerpo técnico y la plantilla estaban capacitados para llevar a cabo el objetivo, pero la realidad es la que es. El inicio de curso fue muy malo y ahí hubo mucho trabajo por parte de todos y el equipo reaccionó, pero en las dos áreas no estuvimos bien”

“De Michel solo puedo hablar en positivo. Hemos tenido una gran química haya pasado lo que haya pasado”

“Respecto al nuevo entrenador, estamos trabajando con sentido común. Tiene que ser alguien con máxima ilusión para sacar esto adelante”

“El entrenador tiene que ser de nuestro estilo, de nuestra manera de pensar. Necesitamos a alguien que nos dé energía, que esté convencido de que puede alcanzar el objetivo”

“Tenemos una plantilla con muchos jugadores bajo contrato y eso es muy bueno para el Club”

“El Girona es un Club muy especial porque tiene gente muy futbolera”

“Si no llegan ofertas con sentido, nuestra intención es mantener al mayor número de jugadores posibles”

“Siempre me he sentido un privilegiado por trabajar con gente de fútbol y los entrenadores también saben que todos los fichajes han sido consensuados con ellos”

Ignasi Mas-Bagà, director general

“Esta temporada hemos tenido unos ingresos operativos de unos 75 millones de euros y calculamos que la próxima temporada bajaremos un 50 por ciento y tendremos 37 millones teniendo en cuenta que aquí ya está contemplada la ayuda al descenso que son alrededor de 16 millones de euros”

“La primera fase de la ciudad deportiva supuso una inversión de 10 millones y la segunda fase unos 36 millones. En total la inversión será de 46 millones”

“En el proyecto de nuevo estadio, un partido cada quince días no genera retorno. Es necesario darle otros rendimientos y actividades para que la operación económica sea viable”