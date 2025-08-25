Tropiezo en Villarreal

Villarreal 5-0 Girona

Al Girona no le ha salido absolutamente nada en La Cerámica, y se ha marchado con un resultado y unas sensaciones muy negativas que toca empezar a revertir a partir de este mismo lunes. El inicio de liga no ha sido nada bueno, y los de Míchel necesitan que el próximo partido contra el Sevilla, ante la afición, suponga un punto de inflexión para cambiar la situación y empezar a ir hacia arriba.



La entrada al partido ya no ha sido la mejor, y un error en el control de Yangel Herrera a los seis minutos ha habilitado a Pepe para encarar solo la portería y batir al portero en el mano a mano. El Villarreal se ha sentido cómodo y ha continuado amenazando a un Girona que poco después ha visto como una gran acción de Buchanan por la derecha terminaba con el segundo gol. Rafa Marín ha ampliado la ventaja a balón parado, y el mismo Buchanan ha empujado dentro del área pequeña el cuarto antes de la media hora de juego. La mala entrada inicial ha condicionado todo el resto de un partido que ha cerrado el mismo Buchanan con un disparo fuerte que Vlad no ha podido desviar en la reanudación.