Bojan Miovski, traspasado al Rangers FC

El Girona FC y el Rangers FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero Bojan Miovski, que pone fin a su etapa en Montilivi tras una temporada.

El delantero internacional por Macedonia del Norte llegó al Girona en agosto de 2024 procedente del Aberdeen FC, donde había destacado con unas cifras goleadoras de gran mérito: 44 goles en 91 partidos. Ahora regresa a Escocia para incorporarse al Rangers FC, de Glasgow.

Durante su etapa en Montilivi, Miovski ha disputado 23 partidos, incluyendo 4 de Liga de Campeones y uno de Copa, sumando un total de 1.284 minutos y 4 goles.

El Girona FC agradece a Bojan Miovski su profesionalidad, dedicación y compromiso durante este tiempo, y le desea mucha suerte en esta nueva etapa en la liga escocesa.