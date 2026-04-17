Visita al Centro Penitenciario Puig de les Basses
La iniciativa, impulsada por la Fundació Girona FC, refuerza el compromiso social del Club a través del deporte y la proximidad con la comunidad.
El Girona FC visitó recientemente el Centro Penitenciario Puig de les Basses en el marco de una acción social impulsada por la Fundación Girona FC, con el objetivo de compartir una experiencia deportiva y humana con los internos del centro.
La actividad consistió en la disputa de un partido de fútbol que permitió crear un espacio de convivencia, respeto y trabajo en equipo, poniendo en valor el papel del deporte como herramienta de inclusión, educación y cohesión social. La jornada se desarrolló en un ambiente de máxima cordialidad y participación, con una gran implicación por parte de todas las personas asistentes.
En representación del Club participaron el entrenador del primer equipo, Míchel Sánchez; el presidente, Delfí Geli; el director deportivo, Quique Cárcel; el director general, Ignasi Mas-Bagà; así como Àlex Granell, Juan Carlos Moreno y otros miembros del personal del Girona FC, que compartieron tiempo, fútbol y conversación con los internos del centro.
Esta visita se enmarca dentro del programa de acciones sociales de la Fundación Girona FC, que trabaja activamente para acercar el Club a diferentes colectivos del territorio y contribuir positivamente al desarrollo social mediante los valores propios del deporte: el esfuerzo, el respeto, la superación y el trabajo colectivo.
El Girona FC quiere agradecer la acogida y la colaboración del Centro Penitenciario Puig de les Basses y reafirma su voluntad de continuar impulsando iniciativas que refuercen el vínculo entre el Club y la comunidad.