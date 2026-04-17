Visita al Centro Penitenciario Puig de les Basses

El Girona FC visitó recientemente el Centro Penitenciario Puig de les Basses en el marco de una acción social impulsada por la Fundación Girona FC, con el objetivo de compartir una experiencia deportiva y humana con los internos del centro.

La actividad consistió en la disputa de un partido de fútbol que permitió crear un espacio de convivencia, respeto y trabajo en equipo, poniendo en valor el papel del deporte como herramienta de inclusión, educación y cohesión social. La jornada se desarrolló en un ambiente de máxima cordialidad y participación, con una gran implicación por parte de todas las personas asistentes.

En representación del Club participaron el entrenador del primer equipo, Míchel Sánchez; el presidente, Delfí Geli; el director deportivo, Quique Cárcel; el director general, Ignasi Mas-Bagà; así como Àlex Granell, Juan Carlos Moreno y otros miembros del personal del Girona FC, que compartieron tiempo, fútbol y conversación con los internos del centro.

Durante la visita, Míchel Sánchez dirigió unas palabras a los participantes, haciendo hincapié en la importancia de las segundas oportunidades: “Lo que pido para cada uno de vosotros es una nueva oportunidad. Que podáis volver a la sociedad, por ejemplo, con un puesto de trabajo y con una situación más cómoda de la que habéis vivido a lo largo de vuestra vida.” Por su parte, el presidente del Club, Delfí Geli, destacó el compromiso social del Girona FC más allá de la competición deportiva: “Con acciones como la de hoy, queremos hacer visible que hay un más allá del deporte, un más allá del fútbol, y que precisamente el deporte debe ser una herramienta para que la gente pueda tener una nueva oportunidad para poder sentirse realizada.”

Esta visita se enmarca dentro del programa de acciones sociales de la Fundación Girona FC, que trabaja activamente para acercar el Club a diferentes colectivos del territorio y contribuir positivamente al desarrollo social mediante los valores propios del deporte: el esfuerzo, el respeto, la superación y el trabajo colectivo.

El Girona FC quiere agradecer la acogida y la colaboración del Centro Penitenciario Puig de les Basses y reafirma su voluntad de continuar impulsando iniciativas que refuercen el vínculo entre el Club y la comunidad.