En este espacio, el Club publica información relevante en materia institucional, organizativa y económica, articulada según los estándares internacionales y nacionales de transparencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen gobierno.

La Política de Transparencia del Club, sujeta a procesos de seguimiento, evaluación y mejora, forma parte de la responsabilidad corporativa y buen gobierno, complementándose con Programas de Control y Cumplimiento que garantizan la prevención de incumplimientos.

El GIRONA FUTBOL CLUB, S.A.D. es una entidad dotada de personalidad jurídica propia, domiciliada en Girona (17003), Avenida Montilivi, núm. 141, y CIF A-17088329. Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Girona, Sr. Ramón Coll Figa, con fecha 30 de julio de 2009, con el número 1976 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, tomo 2760, folio 31, hoja GI-49598, Inscripción 1ª.