Transparencia
En este espacio, el Club publica información relevante en materia institucional, organizativa y económica, articulada según los estándares internacionales y nacionales de transparencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen gobierno.
La Política de Transparencia del Club, sujeta a procesos de seguimiento, evaluación y mejora, forma parte de la responsabilidad corporativa y buen gobierno, complementándose con Programas de Control y Cumplimiento que garantizan la prevención de incumplimientos.
El GIRONA FUTBOL CLUB, S.A.D. es una entidad dotada de personalidad jurídica propia, domiciliada en Girona (17003), Avenida Montilivi, núm. 141, y CIF A-17088329. Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Girona, Sr. Ramón Coll Figa, con fecha 30 de julio de 2009, con el número 1976 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, tomo 2760, folio 31, hoja GI-49598, Inscripción 1ª.
TRANSPARENCIA
1.1. Información sobre els órganos directivos i el personal:
1. Se especifican datos biográficos del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva / Consejo de Administración del Club (mínimo de cuatro líneas por cada uno).
|VER
|
2. Se especifican las direcciones electrónicas de la Presidencia y de cada una de las diferentes secciones o departamentos del Club, así como los datos generales de contacto del Club (teléfono/s, dirección/es de correo electrónico y sede social).
|VER
|
3. Se publican los acuerdos de la Asamblea General del Equipo / Junta General de Accionistas de la SAD, así como los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
|VER
|
4. Se publica de forma detallada una relación u organigrama del personal permanente al servicio del Club (con detalle de su nombre en cada una de las categorías laborales o profesionales).
|VER
1.2. Marco legal, estructura organitzativa y patrimonio del club:
5. Se publica la normativa legal, institucional y estatutaria que debe cumplir el Club.
|5.1. Ley 19 2007
|VER
|5.2. RD 203 2010
|VER
|5.3. L39/2022 del deporte
|VER
|5.4. Estatutos Girona FC
|VER
|
6. Existe y se publica un Código ético o de buenas prácticas y/o comportamientos deportivos por parte del Club.
|VER
|
7. Existe y se publica el Reglamento de Régimen Interno del Club.
|VER
|
8. Se informa de que el Club cuenta con un Comité Ético o con un Compliance Officer para gestionar la información que recibe a través del Buzón o Canal de denuncias.
|VER
|
9. Se informa si el Club se encuentra, o no, en situación de concurso de acreedores, preconcurso o situación similar.
|VER
|
10. Se especifican los datos básicos de los diferentes equipos de fútbol existentes (profesionales, juveniles, infantiles, femeninos, etc.) y, en su caso, de divisiones o secciones de otros deportes.
|VER
2.1. Característics de la página web del club:
11. Se ha implantado un portal (o sección específica) de transparencia en la web del Club.
|VER
|
12. Hay un buscador interno claramente visible en la página web.
|VER
|
13. La página web contiene un buzón o canal de denuncias específico para que, interna o externamente (socios y/o terceros), se puedan poner en conocimiento del Club eventuales incumplimientos del Código Ético.
|VER
2.2. Información y atención al socio, a los empleados y al público en general:
14. Se contempla en la web un espacio reservado para los socios y/o accionistas del Club.
|VER
|
15. Se publica un listado de las Peñas de aficionados relacionadas con el Club y sus datos básicos.
|VER
|
16. Se contempla en la web del Club un espacio reservado para recibir sugerencias o peticiones de las Peñas y/o asociaciones de aficionados.
|VER
|
17. Se publica el número de espectadores presentes en los diferentes eventos deportivos (al menos los de las distintas competiciones oficiales) celebrados en los campos, recintos e instalaciones del Club.
|VER
|
18. Se publican los resultados de encuestas realizadas a los socios y/o al público sobre la satisfacción o calidad de los servicios del Club (si no se han realizado encuestas, se indicará expresamente en la web).
|VER
2.3. Relaciones con la sociedad, seguridad y posición del club contra la violencia:
19. Se publican normas específicas y recomendaciones del Club a los aficionados sobre comportamientos, y contra la violencia en sus instalaciones y recintos, así como en eventos en los que participe el Club en recintos ajenos.
|VER
|
20. Se publica el Reglamento Interno del recinto deportivo visado por LaLiga (art. 6 del RD 203/2010 de prevención de la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte).
|VER
|
21. Se publica una Memoria de Responsabilidad Social o de Sostenibilidad del Club, o al menos las medidas o políticas de carácter social o de responsabilidad social del Club.
|VER
|
22. Se informa sobre las relaciones y/o condiciones especiales del Club respecto a las Peñas y/o asociaciones de aficionados (reserva de entradas, espacios en los recintos, etc.) o bien sobre la no existencia de este tipo de condiciones.
|VER
|
23. Se informa sobre la normativa en materia de venta de entradas cuando el Club actúa como visitante (normativas y entradas vendidas a través del club visitante).
|VER
|
24. Existe y se publica en la web un perfil (o varios) del Club en redes sociales (Facebook o similares).
|VER
3.1. Información contable:
25. Se publica la fecha de depósito en el Registro Mercantil de las últimas Cuentas Anuales del Club.
|VER
|
26. Se publica la fecha de envío a la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) de las Cuentas Anuales y el resto de la información económico-financiera de envío obligatorio (fecha límite de envío: 31 de octubre).
|VER
|
27. Se publican las cuentas anuales de entidades vinculadas, especialmente las Cuentas y la Memoria completa de la Fundación del Club, si existe (si no hay entidades vinculadas, se indicará expresamente en la web).
|VER
|
28. Se publica el Punto de Equilibrio del Club, según se define en el Reglamento de Control Económico de la LFP (diferencia entre Ingresos relevantes y Gastos relevantes en una temporada) y los indicadores que lo componen (art. 12 RLFP) (según art. 20).
|VER
3.2. Informació sobre ingressos y gastos:
29. Se publica el desglose de los ingresos relevantes del Club (anexo I.7 del Reglamento de LaLiga):
|VER
30. Se publica el detalle de los gastos relevantes del Club (anexo I.8 del Reglamento de LaLiga):
|VER
|
31. Se publica el detalle de los gastos asociados a la primera plantilla (según el Reglamento de LaLiga).
|VER
3.3. Datos sobre endeutamiento:
32. Se publica desglosado el endeudamiento del Club (CECSD-IV):
|VER
|
33. Se publica el listado de deudas con las administraciones públicas correspondientes (art. 18 del Reglamento de LaLiga).
|VER
|
34. Se publica el listado de deudas y créditos con los empleados (art. 12 del Reglamento de LaLiga).
|VER
4.1. Información sobre contrataciones:
35. Se publican los importes recibidos por el Club en concepto de:
|VER
|
36. Se publican los importes recibidos por:
|VER
|
37. Se hace público el límite salarial de la plantilla del Club.
|VER
|
38. Se publica el número de menores de edad con licencia al servicio del Club en sus diferentes niveles y secciones deportivas.
|VER
4.2. Información sobre suministradores de bienes y servicios:
39. Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y/o contratistas más importantes del Club.
|VER
5.1. Planificación y organitzación del club:
40. Se publican los planes y/o programas anuales y/o plurianuales del Club (Calendario de Temporada).
|VER
5.2. Contratos, convenios y subvenciones:
41. Se publican periódicamente cada uno de los contratos formalizados con cualquier entidad pública (o bajo control público) o al menos la relación de los mismos con mención de las partes firmantes, su objeto y, en su caso, las obligaciones económicas contraídas.
|VER
|
42. Se publica la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
|VER
|
43. Se publican las subvenciones y ayudas recibidas de cualquier entidad pública (o bajo control público), con indicación de su importe y su finalidad.
|VER
5.3. Órganos directivos del Club:
44. Se publican las retribuciones percibidas, si procede, por los miembros de la Junta Directiva / Consejo de Administración del Club (si no las hay, se indicará expresamente en la web).
|VER
|
45. Se publican las retribuciones percibidas por los miembros de la Alta Dirección o máximos responsables ejecutivos del Club, así como los gastos de representación (individuales o a nivel global) efectuados por los mismos.
|VER
5.4. Información económica y presupuestaria:
46. Se publican los Presupuestos y otra documentación requerida por las normas presupuestarias (según el modelo normalizado aprobado por LaLiga: art. 12 del Reglamento de LaLiga).
|VER
|
47. Se publican las cuentas anuales individuales y, en su caso, consolidadas, del Club (art. 12 del Reglamento de LaLiga, según art. 13).
|VER
|
48. Se publican los informes externos de auditoría sobre las cuentas del Club.
|VER