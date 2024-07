A Pneumàtics Perelló, presentant el teu carnet de soci, et fem un 20% de descompte extra en tots els serveis de mà d’obra que facis als teus vehicles. I, a més, 1€ de la teva factura el destinarem per la recaptació de diners per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).