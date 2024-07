Quique Álvarez entrenarà al Girona B

Enrique Álvarez Sanjuán, conegut esportivament com Quique Álvarez, serà el nou entrenador del Girona B la propera temporada. Quique Álvarez formarà tàndem amb el seu germà Ôscar, que va jugar al Girona FC del 2008 al 2010, a Segona A.

El nou entrenador del filial blanc-i-vermell, de 48 anys, compta amb una dilatada experiència entrenant jugadors joves i suma més de 160 partits en banquetes d’equips professionals. La seva carrera ha estat lligada en els darrers anys als staff de Javier Calleja, a qui ha acompanyat a Villarreal, Alavés i Levante, d’on prové.

Com a jugador, es va iniciar a les categories inferiors del FC Barcelona arribant a debutar amb el primer equip. Durant la seva trajectòria va defensar la samarreta del Logroñés, Lleida i Villarreal, amb qui va jugar set temporades. Es va retirar al Recreativo de Huelva.

La seva primera experiència a les banquetes es remunta a la temporada 2009-10, com a ajudant de García Pimienta, al Juvenil A del FC Barcelona, aconseguint aquell any el campionat de la Divisió d'Honor. La següent temporada va exercir el mateix càrrec, aquesta vegada juntament amb Óscar García Junyent, revalidant el títol de lliga, a més de conquerir la Copa del Rey i la Copa de Campions de Lliga. Al FC Barcelona va entrenar també al Cadet A i al Juvenil B, abans de fer el salt a l’elit, com a segon entrenador.

Per la seva banda, el nou segon entrenador, Òscar Álvarez, ha estat assistent d’Albert Celades al Valencia CF i segon entrenador de la UE Llagostera. Com a jugador va formar part de les categories inferiors del FC Barcelona i va passar també per Real Oviedo, UE Lleida, CD Tenerife, Gimnàstic de Tarragona i Orihuela, abans de fitxar pel Girona la temporada 2008-2009, on s’hi va estar dues temporades. Posteriorment passaria per l’Hospitalet i la UE Llagostera, on es va retirar el 2014.

Sergi Mora, al Juvenil A

Sergi Mora es farà càrrec del Juvenil A, que aquesta propera temporada, a més de competir a divisió d'honor, disputarà la Youth League, coincidint amb 6 dels partits de Champions que disputarà el primer equip. Serà el primer cop a la història que el juvenil blanc-i-vermell participa en aquesta competició. Mora compta amb experiència en diversos equips del futbol base blanc-i-vermell,