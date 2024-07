FC Barcelona 3 - Girona 1

Primer partit de preparació del Girona FC en aquesta pretemporada. El rival, un exigent FC Barcelona, que s’ha endut la victòria per 3 gols a 1. Els de Koeman s’han avançat amb un penal transformat per Gerard Piqué als 20 minuts de joc. Poc després, Rey Manaj ha fet el segon gol blaugrana. Poc abans del descans, Samu Saiz ha retallat distàncies, transformant una altra pena màxima. En el minut 85, Memphis Depay s’ha estrenat com a golejador en transformar un penal provocat per mans de Mojica dins de l’àrea.

Els de Míchel Sánchez s’enfronten dimecres al filial del RCD Espanyol. El partit es jugarà al Centre d’entrenament La Vinya.

Pel Girona han jugat d’inici Juan Carlos, Terrats, Stuani, Samu Saiz, Juanpe, Valery, Jairo, Calavera, Gumbau, Ibrahima Kebé i Arnau. També han intervingut Ureña, Bernardo, Ilyas Chaira, Mojica, Zeballos, Aleix Garcia, Diamanka, Dubasin, Pau Víctor i Àlex Sala.