El Girona empata a Elx en un partit marcat per l’expulsió d’Alcalá

Cara i creu. Així ha estat el partit al Martínez Valero. Una primera part positiva –amb un golàs de Granell i en joc- però que ha acabat amb l’expulsió de Pedro Alcalá, la qual cosa ha determinat notablement la resta del matx.

No podien començar millor els de Machín. En prou feines s’havien jugat vuit minuts quan Àlex Granell ha engaltat un potentíssim xut des de fora l’àrea que s’ha colat com un míssil per l’escaire de la porteria local. Els gironins portaven la iniciativa, molt ben posicionats en totes les línies i marcant el temps del joc. En dos minuts, però, Eloi i Alcalá han rebut dues targetes grogues, protestades pels jugadors per considerar-les excessivament rigoroses. Poc després, els de Montilivi podien haver ampliat el marcador quan en un intent de desviar la pilota un defensa il·licità l’ha enviat al pal de la seva pròpia porteria. Una altre opció ha estat protagonitzada per Cristian. El canari, a pocs metres davant el porter, no ha pogut connectar una molt bona passada de Granell. Ha estat en el minut quaranta quan s’ha torçat el rumb del partit. Alcalà ha rebut una segona groga, també molt protestada, i el Girona s’ha quedat amb deu homes amb més de cinquanta minuts de matx per davant.

El full de ruta de la segona part ha anat tal i com es podia preveure. Amb superioritat numèrica els jugadors entrenats per Rubén Baraja han iniciat un atac constant sobre la porteria de Becerra. Pablo Machín, conscient de la situació, ha donat un registre més defensiu a l’equip fent entrar Richy i Sebas Coris en el lloc d’Eloi i Mata. L’onze local ha gaudit de diverses ocasions que ha desbarat Isaac Becerra i la resta de jugadors de camp blanc-i-vermells. Però no es pot fer res contra l’infortuni. En el minut setanta-cinc l’Elx ha llançat un córner, que Becerra no ha pogut interceptar i la pilota ha tocat el cos de Carles Clerc, entrant a la porteria i convertint-se en el gol de l’empat local. Amb l’1 a 1 i esperonats pel seu públic, l’Elx ha volgut endur-se el partit però el porter del Girona s’ha convertit en el protagonista del tram final i ha evitat que els tres punts es quedessin al Martínez Valero.

Ara, el proper partit del Girona serà a Montilivi, contra el Mallorca, el dissabte 21 de maig a les 18h. Només resten quatre partits del campionat regular de Lliga.