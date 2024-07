Dos gols en dues jugades aïllades han suposat la derrota del Girona a Montilivi davant el Llevant, en l’anada dels setzens de final de la Copa del Rei. Els homes de Machín han dominat el partit i han tingut diverses ocaions clares, però l’efectivitat del conjunt ‘granota’ ha acabat decantant a favor seu el primer assalt de l’eliminatòria. Al Ciutat de València tocarà remuntar.

Fins a vuit canvis a l’onze del Girona respecte el darrer partit de Lliga, entre ells el retorn de Muniesa després de la lesió, el debut de Timor, i la primera titularitat de Marlos i Carles Planas. Tot i dominar la primera meitat, els gironins han pecat de falta d’encert en l’última passada. Ni el temps jugat en camp contrari, ni les perilloses centrades laterals, han estat suficients per intimidar el porter Oier.

El Llevant tampoc havia gaudit de cap ocasió de gol fins que al minut 39 Boateng resolia un contracop de llibre conduït per Morales (0-1). Just abans del descans, Bono evitava el 0-2 en un mà a mà amb el mateix Boateng. Càstig excessiu per a un Girona dominador però sense claredat en els metres finals.

A la represa, els blanc-i-vermells han sortit a per totes i només començar Ramalho ha fregat l’empat. Olunga i Marlos també han tingut l’1-1 a les seves botes, però quan més apretava el Girona, Doukouré ha marcat el 0-2 a la sortida d’un córner (61’). Segona gerra d’aigua freda pels de Montilivi, que tot i intentar retallar distàncies fins el final –ho han provat Borja, Aday i Kayode- han vist com dues jugades aïllades resolien el primer assalt de l’eliminatòria a favor dels valencians. Tocarà remar per passar a la següent fase.