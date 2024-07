Remuntada ‘express’ per passar a vuitens (2-1)

El Girona serà per primera vegada al bombo dels vuitens de final de la Copa del Rei. Mai abans, des que la competició té el format i la denominació actuals, els blanc-i-vermells havien aconseguit arribar tan lluny. Però si alguna cosa té aquest equip és la capacitat de seguir creixent, superant-se partit rere partit per seguir brindant-nos els millors anys de la història del Club. La darrera fita, la d’avui davant l’Alavés, en un partit trepidant que Granell i Portu s’han encarregat de capgirar en cinc minuts frenètics. El 2-1 final, sumat a l’empat de l’anada a Mendizorrotza, ha estat suficient per aconseguir el bitllet per als vuitens.

Eusebio ha donat descans als més habituals i ha presentat un onze amb moltes rotacions. Sobre la gespa, la novetat del retorn de Portu a la titularitat i la presència dels futbolistes del filial Valery Fernández i Andzouana com a carrilers. Els esperava un Alavés disposat a capgirar l’eliminatòria. El conjunt d’Abelardo ha estat atrevit i, en trams del partit, superior als gironins. I és que, tot i que el primer avís ha nascut de les botes de Douglas Luiz, Burgui podria haver avançat els bascos en tres ocasions: Valery, sobre la mateixa línia de gol, Gorka Iraizoz i el pal han evitat que els visitants marxessin al descans amb avantatge.

L’Alavés ha sortit amb ambició dels vestidors i el Girona ha viscut els minuts més complicats. Gorka estava mantenint vius els locals amb intervencions de mèrit fins que una jugada desafortunada ha acabat amb el 0-1 d’Alcalá en pròpia porteria (min. 61). Acte seguit, Burgui i Sobrino han fregat el 0-2, però altre cop Gorka s’ha fet gegant sota pals.

La reacció des de la banqueta no s’ha fet esperar i Eusebio ha donat entrada a Borja García i Patrick Roberts. Els canvis han revolucionat l’equip, que ha fet un gir de 180º realitzant un darrer tram de partit elèctric: després de dos avisos consecutius, Granell ha fet l’1-1 de falta directa i Portu el 2-1 al culminar amb encert una bona jugada de Roberts per l’esquerra. Esclatava Montilivi davant l’allau blanc-i-vermella, que podria haver sentenciat l’eliminatòria si Borja García i Roberts haguessin estat més encertats. Les emocions eren a flor de pell davant un desenllaç del tot imprevisible. El marcador, però, ja no s'ha mogut i el Girona serà, per primera vegada, als vuitens de la Copa del Rei.