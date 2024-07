250 aficionats blanc-i-vermells a Tenerife

Finalment 250 aficionats del Girona viatjaran a Tenerife per donar suport a l’equip en el transcendental partit que l’equip disputarà el diumenge a l’estadi Heliodoro Rodríguez López.

Les entrades s’han de recollir a la botiga de Montilivi en horari d’atenció al públic a partir de demà dijous (de 9h. a 20h ) presentant el DNI d’un dels membres del grup inclosos a la petició, i fins divendres a les 14h.

Guanyador del desplaçament a Tenerife

D’altre banda el Club ha volgut premiar als abonats que han assisitt a més partits (no s'han tingut en compte els partits amb aforament reduit ni el partit contra la SD Huesca, on hi va haver alguns problemes als torns d'accés). Han estat 782 persones que, aquesta temporada, han assistit a més de quinze partits a l’estadi i que han participat en el sorteig d’un desplaçament per a dues persones amb totes les despeses pagades i amb l'expedició oficial fins a Tenerife.

El guanyador d’aquest sorteig és Eduard I. A. amb ID 43945.

Entrades per als No Socis a partir de divendres

Les entrades no adquirides pels Socis es posaran a disposició dels No Socis que podran adquirir-les a la Botiga Oficial de Montilivi el proper dijous a partir de les 9:00h fins a exhaurir existències.