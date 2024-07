PRÈVIA Elche vs. Girona

El Girona està completat un any de somni a Primera Divisió, però els homes de Míchel Sánchez volen seguir il·lusionats també a la Copa del Rei. Després de superar al San Roque de Lepe i a l'Orihuela, ara toca l'Elche, actualment a Segona Divisió. Els il·licitans van perdre la categoria el curs passat després d'una mala temporada, i aquest any tampoc els estan sortint del tot bé les coses. Si bé és cert que la Segona Divisió està molt igualada, són dotzens amb 30 punts i tan sols han pogut guanyar un dels últims nou. Una mala ratxa que arriba després d'un tram molt bo que els va servir per superar un inici també irregular. A la Copa del Rei, això sí, han estat solvents i no han patit per arribar als setzens, i jugar a casa ara els dona més moral, perquè hi acumulen registres força bons.



L'entrenador de l'Elche és l'argentí Beccacece, que ja els va agafar en les darreres jornades del curs passat a Primera Divisió i ha seguit enguany amb l'objectiu de lluitar pel retorn a l'elit. Però els verd-i-blancs volen seguir avançant també a la Copa, en la qual han resolt les dues primeres rondes per 0-2 davant l'Europa i 1-3 contra el Linares. Ara jugaran els setzes com a locals, on aquest curs han aconseguit sis victòries i tres empats, per només dues derrotes. Óscar Plano és el màxim artiller de l'equip amb set dianes, i compten amb futbolistes molt experimentats i amb trajectòria a Primera com Mario Gaspar, Fidel, Tete Morente o Sergio León.



L'Elche i el Girona s'han enfrontat en vint ocasions al llarg de la seva història, i els precedents afavoreixen l'equip local. Deu victòries per ells, sis empats i quatre triomfs pels blanc-i-vermells. En els últims dos duels, ambdós el curs passat a Primera Divisió, doblet de victòries pels catalans. Dos gols del Taty i Iván Martín van permetre vèncer per primer cop al Martínez Valero i davant d'un Elche que fins aleshores havia puntuat en catorze dels darrers quinze partits, incloent-hi la final d'un play-off d'ascens. Ara la situació és totalment diferent, però tot i això, serà un duel exigent perquè en joc hi ha una plaça als vuitens de la Copa del Rei.