"El Cartagena és un equip que ha aconseguit el doble de punts a casa que a fora i en cap partit al seu estadi no hi ha hagut gols d’algun equip. Vol dir que serà un partit d’alternatives. Els dos equips voldrem anar a porteria rival i nosaltres, a més, tenir la porteria a zero” "Això és molt important per nosaltres".

"És molt important aquest partit. A Cartagena només ens val la victòria. Una altra cosa no ens serveix si volem continuar mirant cap amunt. Sense guanyar nosaltres és impossible mirar amunt".

"Tenim alternatives per poder suplir les baixes que tenim. Hem de plantejar un partit fort defensivament perque en atac som bons".

"Hem de guanyar a Cartagena i mirar la resta de partits. I la setmana vinent igual, no depenem de nosaltres mateixos".

“Per nosaltres és molt important aquest partit. Ens hem de mirar a nosaltres mateixos i només podem guanyar. Una altra cosa és no mirar amunt, que ho fem, però també hem de mirar la resta de partits perquè estan per davant nostre quatre equips, però sense guanyar nosaltres és impossible.”Hem de pensar en guanyar-ho tot.”