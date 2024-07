A la venda les entrades per al Valencia-Girona

El Girona ha posat a la venda entrades per al partit Valencia CF-Girona FC, estrena de l’equip en el retorn a LaLiga Santander. El partit es jugarà aquest diumenge 14 d’agost a l’estadi de Mestalla. Les entrades, que són nominatives i tenen un preu de 25 euros, estaran a la venda fins dimecres a les 14:00h, en exclusiva per a socis, que podran comprar una entrada per persona. A partir d’aquesta hora, i si en queden disponibles, es posaran a disposició del públic general. El termini de compra finalitzarà el dijous 11 d’agost a les 14:00h.

Desplaçament en autobús

A banda de l’entrada hi ha la possibilitat de contractar el desplaçament en autobús per 40 euros. La sortida cap a València es farà a les 9:00h. de diumenge des de Montilivi, amb tornada un cop finalitzat el partit.